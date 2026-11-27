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Preocupación por la salud de Luis Ventura: fue internado tras sufrir un pico de presión
El presidente de APTRA sufrió una descompensación cuando se dirigía a Ezeiza para viajar a Miami.
El periodista Luis Ventura debió ser internado este viernes tras sufrir un pico de presión cuando se dirigía al aeropuerto de Ezeiza para viajar a Miami, donde el domingo se realizará la ceremonia de los Martín Fierro Latino.
El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) fue trasladado a la clínica La Trinidad, donde permanecerá bajo observación y será sometido a distintos estudios médicos.
La noticia fue confirmada por Nicolás Peralta durante el programa SQP, que conduce Yanina Latorre por América TV.
Según explicó, Ventura había terminado su programa habitual en Radio Del Plata y se encontraba junto a Daniel Gómez Rinaldi, quien había pasado a buscarlo para trasladarse al aeropuerto. Durante el trayecto sufrió una descompensación que obligó a cancelar su viaje.
Peralta contó que había visto al periodista minutos antes y que su estado físico le había llamado la atención. "Sentí como que arrastraba las piernas. No lo vi bien", manifestó.
Además, aseguró que Ventura venía atravesando un importante cuadro de agotamiento desde su regreso de Uruguay, donde la semana pasada se celebró otra entrega de los Martín Fierro.
"Tiene distintos frentes abiertos y está muy, muy gastado y muy cansado", señaló el panelista, quien recordó que el conductor también tenía previstos otros compromisos vinculados con las próximas ceremonias de APTRA.
La internación genera incertidumbre sobre quién encabezará la apertura de los Martín Fierro Latino, una responsabilidad que habitualmente asume Ventura como presidente de la entidad.
Sobre esta situación, Peralta sostuvo: "Esto se tiene que resolver en la interna de APTRA con los que estemos allá".
Mientras tanto, desde el entorno del periodista solicitaron respetar su descanso y evitar las comunicaciones telefónicas.
"No lo llamen porque Luis no va a atender", fue el mensaje que transmitieron sus allegados.
Por el momento, Ventura permanecerá en Argentina y no participará de la ceremonia del domingo en Miami. Su prioridad será completar los estudios médicos y recuperarse de la descompensación.
Con información de Infobae
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