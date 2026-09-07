Mejora el joven que intentaron quemar vivo en Villa Rosario

Axel Santa Cruz, el joven de 23 años al que rociaron con combustible y prendieron fuego en Villa Rosario Sur, se encuentra fuera de peligro, según el último parte médico al que accedió La Brújula 24.

El paciente permanece internado por quemaduras tipo AB que afectan aproximadamente el 5% de la superficie corporal, localizadas principalmente en el cuello y el rostro.

Desde el centro asistencial indicaron que continuará hospitalizado para controlar su evolución y realizar las curaciones correspondientes, aunque aclararon que no corre riesgo de vida.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en inmediaciones de Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel, donde, según la investigación, Santa Cruz fue atacado luego de mantener una discusión.

Por el hecho fueron detenidos Joaquín San Martín, de 29 años, y Alejandro Maiques, de 20, quienes quedaron imputados por tentativa de homicidio. La causa está a cargo del fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ Nº5, mientras que las actuaciones fueron realizadas por personal de la Comisaría Primera.

De acuerdo con la declaración brindada por la víctima, los dos acusados estaban buscando a otra persona que solía dormir en el mismo predio donde se encuentra su vivienda. En ese contexto se habría producido la discusión que terminó con el ataque.

Los investigadores continúan trabajando para determinar con precisión el móvil y reconstruir la secuencia previa.

Santa Cruz, además, se encuentra imputado en una causa vinculada con estupefacientes iniciada en marzo de este año. En aquella oportunidad fue interceptado cuando circulaba por la Ruta 33 y, según la investigación, le encontraron drogas y una balanza de precisión.

La situación procesal de la víctima en aquella causa es independiente de la investigación abierta ahora por el ataque sufrido en Villa Rosario Sur.

En un primer momento, Santa Cruz había quedado internado estable pero con pronóstico reservado por las quemaduras. El nuevo parte médico confirmó una evolución favorable y que actualmente se encuentra sin riesgo de vida.