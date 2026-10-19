Entró a un predio de la Coope, escapó por los techos y fue detenido en el Penna

Un hombre de 34 años fue detenido este domingo por la mañana luego de ingresar a un predio de la Cooperativa Obrera, escapar de la Policía por propiedades linderas y esconderse en un sector del Hospital Penna.

El procedimiento se inició alrededor de las 11:50, cuando una alarma alertó sobre la presencia de un intruso en las instalaciones de la Cooperativa Obrera, ubicadas en avenida Láinez al 2200.

A través de las cámaras de seguridad del establecimiento se detectó a un hombre dentro del predio, por lo que se dio aviso al 911 y acudió personal del Comando de Patrullas.

Al llegar, uno de los efectivos ingresó al lugar y encontró al sospechoso en el sector posterior. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el individuo trepó una estructura perimetral y escapó a través de los patios de viviendas vecinas, en dirección a calle Rincón.

La persecución continuó hasta el sector del Hospital Penna, donde el hombre logró introducirse en unos pasillos abandonados para intentar evitar su detención.

Tras un rastrillaje por las instalaciones y sus alrededores, los policías finalmente lo encontraron escondido en uno de esos pasillos.

El detenido fue identificado como Nicolás Omar Villarroel, de 34 años, quien quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, acusado de violación de domicilio y desobediencia.