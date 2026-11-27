Amo Viajar
La Abu Viajera: convirtió un Renault 11 en su casa rodante y salió sola a recorrer Argentina
Delia Torres comenzó a viajar después de jubilarse y encontró una nueva forma de disfrutar la vida. Con un vehículo adaptado por ella misma recorrió miles de kilómetros y hoy inspira a otras personas a cumplir sus sueños, sin importar la edad.
Nunca es tarde para empezar a viajar. Esa es la filosofía de Delia Torres, conocida como La Abu Viajera, quien decidió transformar un Renault 11 en un pequeño autohome para salir sola a recorrer las rutas argentinas.
En una entrevista con Amo Viajar, el programa de turismo de La Brújula 24, contó cómo nació su aventura, las dificultades que enfrentó y las experiencias que acumuló durante casi cuatro años de viajes.
Seguí leyendo esta nota en amoviajar.info, donde encontrarás destinos fascinantes, experiencias únicas, consejos y toda la actualidad del mundo del turismo. Sumate a nuestra comunidad viajera y seguinos en redes sociales como @soyamoviajar. ¡Porque viajar empieza mucho antes de hacer las valijas!
La Abu Viajera: convirtió un Renault 11 en su casa rodante y salió sola a recorrer Argentina
La Provincia anunció incentivos para impulsar el turismo en verano
La artista bahiense Julieta Cantarelli expone sus obras en una reconocida galería de Buenos Aires
Se viene un fin de semana con calor y lluvia: hay alerta amarilla por tormentas
Crisis de IOSFA: "Decisión de la Justicia es para los trabajadores y no le cambia nada a los afiliados"
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Lo investigaban por robar bicicletas: terminó preso por vender cocaína
-
Noticias B12 horas ago
Cayó en un control vehicular con droga y casi $10 millones
-
Noticias B12 horas ago
Un motociclista casi cae al Canal Maldonado tras chocar a un auto
-
Noticias A8 horas ago
Hacía "willy" con la moto, chocó a otro motociclista y lo dejó en grave estado
-
Noticias B24 horas ago
El ex Centro de Compras está en venta: qué proyectos se evalúan y cuál es el precio
-
Noticias B11 horas ago
Un joven puntaltense murió en el choque entre una moto y un auto cerca de Allen
-
El Tiempo14 horas ago
Fuerte viento y una temperatura que sigue subiendo: a cuánto llegará la máxima
-
Destacada C7 horas ago
Ya retiraron 30 toneladas de excremento de palomas del ex Centro de Compras