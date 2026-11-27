Nunca es tarde para empezar a viajar. Esa es la filosofía de Delia Torres, conocida como La Abu Viajera, quien decidió transformar un Renault 11 en un pequeño autohome para salir sola a recorrer las rutas argentinas.

En una entrevista con Amo Viajar, el programa de turismo de La Brújula 24, contó cómo nació su aventura, las dificultades que enfrentó y las experiencias que acumuló durante casi cuatro años de viajes.

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