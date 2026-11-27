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Fuerte viento y una temperatura que sigue subiendo: a cuánto llegará la máxima
El meteorólogo de La Brújula 24 informó lo que se espera en materia climática para las próximas horas en Bahía Blanca y la región.
El calor será el gran protagonista de este viernes en Bahía Blanca y la región, con temperaturas que superarán los 35 grados y la persistencia del viento del sector norte, según anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en su informe para La Brújula 24.
Durante la madrugada se registraron ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora, con una intensidad sostenida de entre 30 y 40 kilómetros por hora, lo que favoreció un marcado ascenso térmico desde las primeras horas del día.
El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque la combinación de las altas temperaturas y la humedad generará condiciones de inestabilidad hacia la tarde-noche. De todas maneras, no se esperan precipitaciones sobre la ciudad.
El sábado presentará características similares, con predominio del viento norte, escasa nubosidad durante buena parte de la jornada y una máxima que oscilará entre los 35 y 36 grados.
Hacia la tarde aumentará la cobertura nubosa y, a diferencia de este viernes, habrá mayores probabilidades de que se desarrollen algunas tormentas, aunque serán fenómenos muy puntuales y aislados.
El intenso calor también se hará sentir en Sierra de la Ventana y Monte Hermoso, al igual que en el sur de La Pampa y el norte de Río Negro, donde se esperan registros térmicos elevados durante las próximas jornadas.
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