

El 94% de las y los jóvenes bonaerenses tiene celular propio, el 55,9% pasa su tiempo libre frente a las pantallas y el 17,4% permanece más tiempo en los entornos virtuales que fuera de ellos. A esa radiografía se suman problemáticas complejas, relacionadas con situaciones de grooming y contactos de adultos con adolescentes.

Además, el 63,4% utiliza inteligencia artificial diariamente y la mitad de quienes recurren a esa tecnología la emplea para hacer tareas escolares. Son algunos de los datos de un informe que advierte sobre la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes, así como los riesgos de violencia y exposición a los que están expuestos en internet.

Los datos surgen del estudio “Vidas atravesadas por el algoritmo. Uso de internet, redes e inteligencia artificial en jóvenes en cruce con la Educación Sexual Integral”, presentado por la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz. La investigación se realizó a partir de una encuesta a 2.137 jóvenes de entre 12 y 21 años de 85 municipios de la provincia (entre ellos Bahía Blanca), además de entrevistas, grupos focales y talleres participativos.

Uno de los aspectos que analiza el trabajo es el uso de la inteligencia artificial (IA). El 63,4% de los encuestados afirmó utilizar estas herramientas y, entre sus principales aplicaciones, el 50,49% mencionó la realización de tareas escolares, mientras que el 41,09% las utiliza para investigar sobre temas de interés. A su vez, más del 20% dijo emplearlas para crear imágenes o animaciones. El informe también advierte que más del 40% no verifica ni contrasta la información que recibe.

El relevamiento también pone el foco en las situaciones de violencia digital y los riesgos vinculados con la exposición a contenidos y contactos en las redes. Entre los problemas identificados aparecen el ciberacoso, el grooming, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la manipulación de fotografías mediante inteligencia artificial.

En los grupos focales, las adolescentes relataron situaciones de acoso por parte de adultos en plataformas como TikTok, mientras que el informe señala que las mujeres y las personas LGTBI+ están más expuestas a formas de violencia digital sexualizada. Mientras que el 15% tiene miedo a ser escrachado, el 10% recibió contenido sexual de un desconocido y a un 8% le pidieron material.

Redes sociales como clave para entender la problemática

En relación con las redes sociales, el estudio identifica que mirar videos y reels de TikTok es la actividad más frecuente, seguida por los intercambios de mensajes con amistades y el consumo de videos de YouTube. También advierte sobre los vínculos que se generan en los juegos online, donde el anonimato puede facilitar situaciones de grooming y ciberbullying.

Las apuestas online, aunque no registraron cifras significativas en la encuesta, aparecieron en los testimonios de los grupos focales como una práctica presente en la vida cotidiana, especialmente entre los varones de 16 a 20 años.

La investigación también aborda las inquietudes de las juventudes en materia de Educación Sexual Integral (ESI). La salud mental fue la temática más elegida por quienes manifestaron interés en profundizar sus conocimientos, con el 37,86% de las respuestas. Además, el informe detectó diferencias entre géneros: entre los varones predominó el desinterés por profundizar en los contenidos de ESI, mientras que las mujeres expresaron mayor interés en cuestiones vinculadas con la salud mental y las emociones.

El trabajo fue elaborado en el marco del programa provincial ESI con Amigues y también incluye propuestas de intervención en los ámbitos educativo, comunitario, institucional y legislativo, además de recomendaciones dirigidas a las plataformas digitales para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

Fuente: DIB