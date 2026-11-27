Un joven motociclista oriundo de Punta Alta murió como consecuencia de un accidente de tránsito registrado el miércoles al mediodía sobre la Ruta Nacional 22, en jurisdicción de la localidad rionegrina de Allen.

La víctima fue identificada como Braian Samuel Gutiérrez, de 26 años, quien circulaba al mando de una Honda Twister cuando protagonizó una violenta colisión contra un Renault Clio.

El siniestro se produjo alrededor de las 12.18, a la altura del kilómetro 1198 de la mencionada carretera, en inmediaciones del acceso Biló.

Según testimonios de personas que presenciaron el choque, la conductora del automóvil, una joven domiciliada en Allen, habría intentado cruzar la ruta de norte a sur sin advertir la presencia de la motocicleta, que se desplazaba en sentido oeste-este.

En esas circunstancias, el rodado menor impactó contra el lateral derecho del vehículo de mayor porte.

Producto de la violencia del impacto, Gutiérrez falleció en el lugar, mientras que la mujer que lo acompañaba debió ser asistida por personal de emergencias y posteriormente trasladada de urgencia al hospital de Allen.

Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el estado de salud de la acompañante.