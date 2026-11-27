Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) detuvo a un hombre acusado de comercializar cocaína, en el marco de una investigación que se inició en septiembre pasado a partir de un procedimiento policial en el barrio Palihue.

Se trata de Ismael Nicolás Tello, quien fue arrestado en su domicilio de Villa Miramar, más precisamente Laudelino Cruz al 1800, por disposición del Juzgado de Garantías Nº 2 y a solicitud del fiscal Mauricio Del Cero.

La causa se inició durante la madrugada del 12 de septiembre, cuando personal del Destacamento Palihue, dependiente de la Comisaría Segunda, fue alertado por el Centro Único de Monitoreo (CEUM) sobre la presencia de un vehículo que podría estar relacionado con una serie de robos de bicicletas perpetrados con anterioridad.

En aquel procedimiento, que terminó con dos hombres demorados y el secuestro de drogas y herramientas, los efectivos encontraron entre las pertenencias de Tello seis envoltorios de cocaína e incautaron su teléfono celular.

El posterior análisis del dispositivo por parte de investigadores de la DDI permitió detectar comunicaciones e imágenes vinculadas a la venta de estupefacientes.

A partir de las pruebas recolectadas, la Fiscalía sostiene que Tello habría comercializado cocaína, al menos, entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de este año.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas.