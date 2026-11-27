Destacada A
Ya retiraron 30 toneladas de excremento de palomas del ex Centro de Compras
En una semana, el Municipio completó la limpieza de la planta baja y del perímetro exterior. Susbielles aseguró que los gastos del operativo correrán por cuenta de los propietarios.
A una semana del inicio del operativo de saneamiento del ex Centro de Compras, ubicado en la esquina de Brown y Colón, las cuadrillas municipales retiraron 30 toneladas de excremento de palomas acumulado tras 20 años de abandono.
Durante los primeros siete días de intervención se completaron las tareas de limpieza de la planta baja y del sector exterior al vallado perimetral. En total, se extrajeron cinco bateas completas de residuos y se utilizaron mil litros de hipoclorito y amonio cuaternario para la desinfección.
El intendente Federico Susbielles recorrió el inmueble junto al director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, y el subsecretario de Ambiente, Emiliano Logiacco.
En ese marco, el jefe comunal cuestionó la falta de respuestas de los propietarios del histórico edificio. “Quiero dejar en claro que estuvimos once meses realizando gestiones para ingresar a este edificio y, en todo ese tiempo, nunca tuvimos respuesta de los propietarios”, sostuvo.
“Recién dispusieron de una inmobiliaria para poner el inmueble a la venta y de un asesor jurídico dos días antes de que ingresáramos, cuando todo el procedimiento por razones de control y salubridad ya estaba prácticamente en ejecución”, agregó.
Por otra parte, Susbielles garantizó que la fachada del inmueble, considerada patrimonio histórico, no será modificada y que el costo de la intervención será afrontado por los dueños del edificio. “Todos los gastos del operativo van a ir a cuenta de los propietarios”, aseveró.
Los trabajos continuarán los próximos días en los pisos superiores, donde se concentra la mayor acumulación de residuos. En paralelo, se procederá al cerramiento de los sectores ya saneados para impedir el ingreso de aves y otros vectores.
Ya retiraron 30 toneladas de excremento de palomas del ex Centro de Compras
Inauguran el 41° Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio
Colapinto terminó 12° en la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar
Hacía "willy" con la moto, chocó a otro motociclista y lo dejó en grave estado
Una nueva versión de Camila y los detalles del Bailando que conducirá Santiago del Moro
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Video: incendio y explosiones en pleno centro
-
Noticias B7 horas ago
Lo investigaban por robar bicicletas: terminó preso por vender cocaína
-
Noticias B21 horas ago
Tiene 15 años, amenazó de muerte a una mujer y terminó detenido
-
Noticias A5 horas ago
Cayó en un control vehicular con droga y casi $10 millones
-
Noticias A5 horas ago
Un motociclista casi cae al Canal Maldonado tras chocar a un auto
-
El Tiempo7 horas ago
Fuerte viento y una temperatura que sigue subiendo: a cuánto llegará la máxima
-
Noticias B17 horas ago
El ex Centro de Compras está en venta: qué proyectos se evalúan y cuál es el precio
-
Noticias B23 horas ago
Confirmaron la condena por abuso sexual al exjugador de Olimpo Jorge Martínez