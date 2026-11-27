A una semana del inicio del operativo de saneamiento del ex Centro de Compras, ubicado en la esquina de Brown y Colón, las cuadrillas municipales retiraron 30 toneladas de excremento de palomas acumulado tras 20 años de abandono.

Durante los primeros siete días de intervención se completaron las tareas de limpieza de la planta baja y del sector exterior al vallado perimetral. En total, se extrajeron cinco bateas completas de residuos y se utilizaron mil litros de hipoclorito y amonio cuaternario para la desinfección.

El intendente Federico Susbielles recorrió el inmueble junto al director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, y el subsecretario de Ambiente, Emiliano Logiacco.

En ese marco, el jefe comunal cuestionó la falta de respuestas de los propietarios del histórico edificio. “Quiero dejar en claro que estuvimos once meses realizando gestiones para ingresar a este edificio y, en todo ese tiempo, nunca tuvimos respuesta de los propietarios”, sostuvo.

“Recién dispusieron de una inmobiliaria para poner el inmueble a la venta y de un asesor jurídico dos días antes de que ingresáramos, cuando todo el procedimiento por razones de control y salubridad ya estaba prácticamente en ejecución”, agregó.

Por otra parte, Susbielles garantizó que la fachada del inmueble, considerada patrimonio histórico, no será modificada y que el costo de la intervención será afrontado por los dueños del edificio. “Todos los gastos del operativo van a ir a cuenta de los propietarios”, aseveró.

Los trabajos continuarán los próximos días en los pisos superiores, donde se concentra la mayor acumulación de residuos. En paralelo, se procederá al cerramiento de los sectores ya saneados para impedir el ingreso de aves y otros vectores.