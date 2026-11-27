Un motociclista sufrió gravísimas heridas como consecuencia de un violento accidente de tránsito ocurrido el miércoles, alrededor de las 11:20, en la intersección de Roca y Pacífico, en el barrio San Blas.

Según informaron fuentes policiales a La Brújula 24, Brian Neira González circulaba a bordo de una Honda Tornado realizando una maniobra conocida como "willy", que consiste en levantar la rueda delantera, cuando habría impactado contra otro motociclista que transitaba por la otra arteria.

Al menos una testigo, que reside en inmediaciones del lugar del siniestro, declaró haber observado al imputado realizando esa peligrosa maniobra. Su testimonio quedó incorporado a la investigación judicial.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron a la víctima, identificada como Reinaldo Omar González, tendida sobre el asfalto, inconsciente y sin responder a estímulos. El hombre, que circulaba en una moto Keller 250, sufrió múltiples fracturas de cráneo con hemorragia y pérdida de masa encefálica, además de lesiones en el cuello y en distintas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladado de urgencia al hospital con código rojo. En tanto, Neira González fue localizado en calle Roca al 2115, a unos 50 metros del lugar de la colisión, junto a su motocicleta, que presentaba un principio de incendio.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el conductor se habría dado a la fuga tras el impacto. También debió recibir asistencia médica por cortes en un muslo y en una ceja. Posteriormente, Neira González quedó detenido a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1.

La Policía preservó el lugar del siniestro y solicitó la intervención de peritos para determinar la mecánica de la colisión.