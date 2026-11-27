La situación de las ventas en Bahía Blanca registró en el bimestre septiembre-octubre resultados dispares con diferencias entre servicios y comercio, según la encuesta del Informe Económico Regional (IER) elaborada por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

"En cuanto al indicador del nivel de ventas, el mismo presentó un leve aumento respecto a julio y agosto, impulsado principalmente por las empresas del sector de servicios, en tanto que se advierte una disminución en el sector comercial", indica el documento.

De acuerdo con lo reportado por el CREEBBA, los comerciantes encuentran cada vez más dificultades para competir con las plataformas de comercio electrónico, lo que tiene un impacto directo en sus ventas.

Por otra parte, y ya con la mirada colocada en el próximo año, los empresarios mantienen sus expectativas neutrales, es decir, que no esperan grandes cambios. No obstante, en el detalle por sectores, "el de servicios exhibió los mejores resultados, manteniéndose optimista de cara al futuro".

Otro aspecto que evalúan los empresarios es la inflación, sobre la que se muestran más pesimistas: "Destaca una suba de seis puntos porcentuales en las expectativas inflacionarias por parte de los consultados a nivel local, ubicándose en 30 % para los próximos 12 meses", indicó el informe.