Tragedia en Villa Rosario: una bebé murió atropellada por una camioneta que conducía su papá

Un lamentable hecho tuvo lugar en las últimas horas en Bahía Blanca. Una nena de apenas un año murió durante la tarde del martes luego de ser atropellada accidentalmente por un vehículo que conducía su padre, en el barrio Villa Rosario.

Según informaron fuentes policiales, el trágico episodio ocurrió cuando el hombre ingresaba con una camioneta Fiat al domicilio familiar y, por circunstancias que se investigan, habría arrollado a la pequeña.

Tras el accidente, la menor fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital Penna, donde los profesionales médicos constataron el peor de los finales. La Policía tomó conocimiento de lo sucedido alrededor de las 19.30, luego del ingreso de la víctima al centro asistencial.

A raíz del hecho, se solicitó la intervención de peritos para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la carátula de homicidio culposo.