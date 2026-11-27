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Un motociclista casi cae al Canal Maldonado tras chocar a un auto
Ocurrió esta mañana a la altura de la Avenida Alem. El conductor del rodado menor sufrió la fractura expuesta múltiple en una pierna.
Un motociclista sufrió graves heridas este viernes por la mañana como consecuencia de un accidente de tránsito registrado en avenida Alem, a la altura de Irel, a la altura del Canal Maldonado.
Según las primeras informaciones, el conductor de una Kawasaki de 1000 centímetros cúbicos circulaba en sentido descendente hacia el centro de la ciudad cuando se produjo la colisión con un automóvil Volkswagen que intentaba incorporarse a la avenida.
Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, el motociclista habría esquivado la fila de vehículos para avanzar por un costado, circunstancia en la que fue embestido por el auto guiado por una mujer y terminó impactando contra las barandas de cemento del canal.
Como consecuencia del choque, el hombre sufrió una fractura expuesta múltiple en una de sus piernas, por lo que debió ser asistido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado a un centro asistencial. Al momento de la derivación se encontraba consciente.
"El muchacho estaba en doble fila y pasó por el costado a la fila de autos, por eso no lo vi. Me preocupé si estaba bien, por suerte estaba consciente", destacó quien iba al mando el VW.
En el lugar trabajan efectivos policiales, integrantes de Defensa Civil y agentes de Tránsito. La circulación vehicular permanece restringida en el sector mientras se desarrollan las tareas de emergencia.
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