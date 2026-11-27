En una jornada de calor agobiante, Bahía Blanca se posicionó este viernes como la ciudad más calurosa de la Argentina, con una temperatura de 37,2 grados a las 15, según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La ciudad encabezó el registro nacional con una diferencia de 2,4 grados respecto de Neuquén, su inmediata perseguidora, y una humedad relativa del 22%.

El tercer lugar fue para Victorica, en La Pampa, con 33,8 grados, seguida por Santa Rosa, con 33,7, y General Pico, con 32,9.

En la región, Coronel Suárez registró 31,5 grados, mientras que Viedma alcanzó los 30,4.

Las 10 ciudades más calurosas del país a las 15