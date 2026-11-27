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Con 37,2 grados, Bahía Blanca fue la ciudad más calurosa del país
La ciudad lideró ampliamente el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional de las 15 de este viernes. Neuquén se ubicó en el segundo lugar, con 34,8 grados.
En una jornada de calor agobiante, Bahía Blanca se posicionó este viernes como la ciudad más calurosa de la Argentina, con una temperatura de 37,2 grados a las 15, según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La ciudad encabezó el registro nacional con una diferencia de 2,4 grados respecto de Neuquén, su inmediata perseguidora, y una humedad relativa del 22%.
El tercer lugar fue para Victorica, en La Pampa, con 33,8 grados, seguida por Santa Rosa, con 33,7, y General Pico, con 32,9.
En la región, Coronel Suárez registró 31,5 grados, mientras que Viedma alcanzó los 30,4.
Las 10 ciudades más calurosas del país a las 15
|Localidad
|Temperatura
|Bahía Blanca
|37,2 °C
|Neuquén
|34,8 °C
|Victorica
|33,8 °C
|Santa Rosa
|33,7 °C
|General Pico
|32,9 °C
|San Rafael
|32,8 °C
|San Martín (Mendoza)
|32,7 °C
|San Juan
|32,5 °C
|La Rioja
|32,4 °C
|Mendoza
|32,4 °C
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