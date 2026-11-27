Amo Viajar
Javi Labourt en Amo Viajar: “Los viajes tienen el poder de transformarnos”
El psicólogo argentino, especialista en el vínculo entre la psicología y los viajes, visitó Amo Viajar y explicó cómo conocer nuevos destinos puede ayudarnos a superar miedos, fortalecer la autoestima y descubrir una versión diferente de nosotros mismos.
Viajar es mucho más que conocer lugares. Para Javier “Javi” Labourt, psicólogo clínico argentino dedicado a explorar el poder transformador de los viajes, salir de la rutina puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal.
Durante una entrevista con Martín Noir y Alejandro Zamora en Amo Viajar, el especialista contó cómo sus propias experiencias alrededor del mundo lo llevaron a investigar la relación entre el turismo, las emociones y el bienestar psicológico.
Seguí leyendo esta nota en amoviajar.info, donde encontrarás destinos fascinantes, experiencias únicas, consejos y toda la actualidad del mundo del turismo. Sumate a nuestra comunidad viajera y seguinos en redes sociales como @soyamoviajar. ¡Porque viajar empieza mucho antes de hacer las valijas!
Javi Labourt en Amo Viajar: “Los viajes tienen el poder de transformarnos”
La Abu Viajera: convirtió un Renault 11 en su casa rodante y salió sola a recorrer Argentina
La Provincia anunció incentivos para impulsar el turismo en verano
La artista bahiense Julieta Cantarelli expone sus obras en una reconocida galería de Buenos Aires
Se viene un fin de semana con calor y lluvia: hay alerta amarilla por tormentas
Más Leídas
-
Noticias B14 horas ago
Lo investigaban por robar bicicletas: terminó preso por vender cocaína
-
Noticias B12 horas ago
Cayó en un control vehicular con droga y casi $10 millones
-
Noticias A8 horas ago
Hacía "willy" con la moto, chocó a otro motociclista y lo dejó en grave estado
-
Noticias B12 horas ago
Un motociclista casi cae al Canal Maldonado tras chocar a un auto
-
Noticias B24 horas ago
El ex Centro de Compras está en venta: qué proyectos se evalúan y cuál es el precio
-
Noticias B11 horas ago
Un joven puntaltense murió en el choque entre una moto y un auto cerca de Allen
-
El Tiempo14 horas ago
Fuerte viento y una temperatura que sigue subiendo: a cuánto llegará la máxima
-
Destacada C7 horas ago
Ya retiraron 30 toneladas de excremento de palomas del ex Centro de Compras