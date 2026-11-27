Viajar es mucho más que conocer lugares. Para Javier “Javi” Labourt, psicólogo clínico argentino dedicado a explorar el poder transformador de los viajes, salir de la rutina puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal.

Durante una entrevista con Martín Noir y Alejandro Zamora en Amo Viajar, el especialista contó cómo sus propias experiencias alrededor del mundo lo llevaron a investigar la relación entre el turismo, las emociones y el bienestar psicológico.

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