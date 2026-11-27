Un hombre fue detenido esta madrugada durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional Nº 3, luego de que efectivos policiales encontraran estupefacientes y una importante suma de dinero en efectivo en el automóvil en el que circulaba.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 5, a la altura del kilómetro 675, donde personal del Destacamento de Policía Vial de Bahía Blanca interceptó la marcha de un Ford Focus conducido por Luis Eduardo Dragani.

Según informaron fuentes policiales, mientras los uniformados le solicitaban la documentación correspondiente, observaron una bolsa de nylon que llamó su atención, motivo por el cual procedieron a realizar una requisa.

Durante el operativo secuestraron 14 envoltorios con marihuana, otro con cocaína, una balanza de precisión y un teléfono celular. Además, los efectivos encontraron 9 fajos de billetes que contenían un millón de pesos cada uno, a los que se sumaron otro monto casi similar que Dragani llevaba en su billetera.

El hombre quedó a disposición de la Justicia acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y será indagado en las próximas horas por la Fiscalía Nº 19, especializada en delitos vinculados con drogas.