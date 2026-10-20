Apartan a la enfermera que utilizó una ambulancia para "rescatar" a su hija accidentada

El coordinador del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) en Bahía Blanca, doctor Martín Alonso, confirmó que fueron apartados de sus funciones en ese servicio la enfermera del Hospital Penna que utilizó una ambulancia para asistir a su hija accidentada y el chofer que la acompañaba.

La decisión se tomó luego de que la sección Bahía Indiscreta de La Brújula 24 revelara las circunstancias en las que una ambulancia provincial, identificada con la patente AG 427 VA, fue utilizada para trasladar a una médica residente que había protagonizado un accidente de tránsito en Castelar al 1700 durante la madrugada del feriado del 12 de octubre.

"Es un hecho lamentable, absolutamente irregular en nuestro accionar diario", sostuvo Alonso, quien confirmó que se inició una investigación de oficio para determinar las circunstancias en las que se produjo el traslado.

El funcionario explicó que el SIES no tiene entre sus funciones habituales la atención de personas accidentadas en la vía pública, ya que sus ambulancias están destinadas principalmente al traslado de pacientes entre establecimientos sanitarios o desde sus domicilios hacia centros de salud.

"Nosotros somos un sistema que atendemos pacientes en la modalidad que se llama techo a techo, que es paciente hospitalizado a otro hospital o desde otro hospital a nuestro Hospital Penna. No hacemos en nuestra tarea habitual atención prehospitalaria", señaló.

En ese sentido, aclaró que solamente intervienen en emergencias callejeras cuando existe una autorización formal del Ministerio de Salud bonaerense, como ocurrió durante los temporales que afectaron a Bahía Blanca, o cuando una ambulancia se encuentra accidentalmente con una situación que requiere asistencia inmediata.

Alonso confirmó además que la unidad involucrada en el episodio es una ambulancia de baja complejidad que habitualmente se utiliza para trasladar pacientes que necesitan realizar tratamientos de diálisis.

"Es una ambulancia abocada a trasladar pacientes para diálisis, que son pacientes que están en su domicilio, se los va, se los busca en su domicilio, se hacen tratamiento dialítico y vuelven a su domicilio", detalló.

El médico reconoció que existe un aspecto que deberá esclarecer la investigación: el horario en el que se produjo el accidente coincidía con el momento en que la ambulancia debía salir a buscar a un paciente que vive en el otro extremo de la ciudad.

"Acá hay un gris, obviamente no quiero revelar o anticipar datos", manifestó Alonso, quien explicó que el vehículo estaba por salir o acababa de hacerlo cuando se habría recibido el llamado relacionado con el accidente. "No hay cruce de datos todavía, hay mucho por investigar", advirtió.

El coordinador también confirmó que en la ambulancia viajaba Cristina Sánchez, madre de María Eugenia Sánchez, la médica residente de traumatología que conducía el Chevrolet Corsa accidentado. "En la ambulancia iba la madre de la persona accidentada, eso lo tenemos corroborado", afirmó.

Según explicó, la mujer pertenece a la planta estable de enfermería del Hospital Penna y realizaba reemplazos de guardia en el SIES, una modalidad permitida para cubrir necesidades de personal del sistema provincial.

Alonso señaló que comprende la reacción emocional que puede experimentar una madre al enterarse de que su hija sufrió un accidente, aunque dejó en claro que esa circunstancia no modifica la necesidad de investigar lo sucedido.

"Creo que uno como padre también se pone en el lugar", expresó, y consideró que ese aspecto podría evaluarse como un atenuante al momento de analizar las responsabilidades. Sin embargo, confirmó que ya se adoptaron medidas respecto de las dos personas que participaron del traslado.

"Se hizo una reunión con todo el plantel. Estas dos personas no están trabajando, no van a realizar más actividades", sostuvo en referencia a sus funciones dentro del SIES.

El médico aclaró que su capacidad de decisión alcanza únicamente al personal que trabaja bajo su órbita, por lo que no puede determinar la situación laboral de la enfermera dentro del Hospital Penna, donde cumple sus tareas habituales. "No puedo decidir sobre su accionar dentro de su horario habitual en el Hospital Penna", puntualizó.

En cuanto a la atención recibida por la joven accidentada, Alonso aseguró que permaneció algunas horas internada en el establecimiento y que toda la asistencia médica quedó debidamente registrada.

"La persona que se accidentó estuvo unas horas internada en el hospital, recibió asistencia médica, eso está totalmente registrado. Sobre eso no hay ningún inconveniente", indicó.

Y agregó que el objetivo central de la investigación es determinar por qué una ambulancia destinada a trasladar pacientes terminó interviniendo en un accidente de tránsito cuando ese tipo de emergencias corresponde al sistema municipal SIEmPre.

La investigación interna continúa abierta y, una vez esclarecidas las circunstancias del episodio, se determinará si corresponde aplicar nuevas sanciones a los involucrados.