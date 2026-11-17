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Internan en el Penna a un baleado en Punta Alta
Ocurrió en la madrugada del domingo, en inmediaciones de la cancha de Sporting. La víctima sufrió una herida de bala en la zona costal derecha y permanece hospitalizada, aunque su estado es estable.
Un hombre resultó herido de bala durante la madrugada del domingo en Punta Alta y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Penna, donde permanece internado.
El episodio se habría producido alrededor de las 6 de la mañana en la vía pública, en un sector cercano a la cancha del Club Sporting. Según informó el medio El Rosalenio, la víctima recibió un disparo de arma de fuego que le habría ingresado por la zona costal derecha.
Tras el ataque, el hombre fue asistido y trasladado al centro de salud bahiense, donde continúa bajo atención médica. Pese a la gravedad que puede representar una herida de estas características, su estado es estable.
Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el disparo ni sobre la identidad de la víctima. El hecho estaría siendo investigado por la Justicia para establecer cómo ocurrió y determinar las posibles responsabilidades.
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