Una joven llamó al 911 y la Policía logró salvarle la vida a su amigo

Un joven fue rescatado con vida durante la madrugada de este martes en Bahía Blanca, luego de que una amiga alertara al 911 que había manifestado su intención de quitarse la vida.

El episodio ocurrió alrededor de las 0.30 en una vivienda ubicada en el Barrio Noroeste, hasta donde acudieron efectivos del Comando de Patrullas tras recibir el llamado de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se había comunicado con el servicio de emergencias después de que su amigo se despidiera de ella y le manifestara sus intenciones de atentar contra su vida.

Ante la gravedad de la situación, los uniformados se dirigieron inmediatamente al domicilio y comprobaron que el joven se encontraba solo en el interior. Al intentar comunicarse con él, escucharon quejidos provenientes de la vivienda y, ante el riesgo de que su vida estuviera en peligro, decidieron forzar la puerta de acceso.

Una vez adentro, encontraron al hombre en una situación crítica y actuaron rápidamente para asistirlo y ponerlo a resguardo. Minutos después llegó al lugar una ambulancia del servicio de emergencias médicas, que dispuso su traslado al Hospital Penna para su evaluación y atención.

De acuerdo con la información policial, el joven se encontraba consciente y fuera de peligro al momento de ser trasladado. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Quinta.