Declaró la hija del “abuelo asesino” y ratificó que es un hombre violento

El fiscal Jorge Viego, en las últimas horas le tomó declaración testimonial a la madre y la pareja de Brian Verna Batalla, el joven asesinado por su abuelo Domingo Faustino Verna el pasado 13 de junio en una vivienda de Cobián al 600.

Desde Fiscalía indicaron que ambas brindaron detalles de los sucesos ocurridos el día del hecho debido a que los videos de las cámaras no contenían audio. Y ratificaron sus dichos en relación a la violencia que Verna ejercía sobre su nieto.

Se las consultó sobre la relación anterior que tenía el joven con su abuelo y no habrían surgido, explicaron a través de un comunicado, elementos que modifiquen el curso de la investigación. Por ende, el imputado seguirá en libertad.

“Si bien tanto la madre como la pareja de la víctima detallaron que la relación entre ambos no era buena porque el hombre era muy estricto y confirmaron que entre ellos se producían agresiones verbales, la novia dijo que durante el tiempo que vivieron en la casa de Verna nunca vio agresiones físicas, ni lo vio a Brian lastimado. La madre dijo además que su padre hostigaba a su hijo con mensajes constantes a su teléfono celular, el cual fue aportado para ser peritado”, señala el texto.

“Mi padre es un asesino”

Cabe recordar que horas después del crimen, Mariel, mamá de Brian, dialogó con La Brújula 24 y no dudó al afirmar que su padre había premeditado el brutal asesinato.

“Mi hijo era maltratado por su abuelo, le quitaba la medicación. Su novia me dijo que mi papá le revoleó una pala porque no hacía las cosas como quería”, había asegurado. Y contó que “mi padre es una persona violenta y agresiva, incluso conmigo y mi mamá. Él tiene las cámaras enfocadas a mi casa, salía a propósito cuando mi hijo llegaba y le decía que le debía plata. Mi padre lo agredía no solo físicamente”.