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Detienen a un sujeto acusado de manosear a una mujer en plena calle
El hecho ocurrió en Salta al 600. La víctima siguió al sospechoso mientras llamaba al 911 y la Policía logró interceptarlo.
Un hombre de 29 años fue detenido este domingo por la tarde acusado de realizarle tocamientos de índole sexual a una mujer que caminaba por la vía pública.
Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo en Salta al 600, donde el sospechoso habría interceptado a una mujer de 44 años y, sin decirle nada, le tocó sus partes íntimas por encima de la ropa.
Tras el ataque, el individuo se alejó caminando del lugar. La víctima, lejos de perderlo de vista, comenzó a seguirlo mientras se comunicaba con el servicio de emergencias 911.
Durante la llamada aportó las características físicas del hombre, su vestimenta y la dirección en la que se desplazaba, datos que permitieron a los efectivos montar rápidamente un operativo en el sector.
Finalmente, personal del Comando de Patrullas logró interceptar al sospechoso en Urquiza al 700. Fue identificado como Nahuel Zapata, de 29 años, y quedó detenido.
El sujeto quedó alojado en la Comisaría Segunda y puesto a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como abuso sexual simple.
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