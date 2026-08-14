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Piden 40 años de prisión para un hombre acusado de abusar de dos niñas
Las víctimas son dos hermanas que al momento de los hechos tenían entra 10 y 12 años.
En el marco del juicio que se le sigue a Gustavo Daniel Fieres por abusar de dos hermanas, hijas de una familia amiga, el fiscal Marcelo Romero Jardín -titular de la UFIJ N°14- solicitó la pena de 40 años de prisión.
Según la causa, en fechas no precisadas con exactitud, pero ubicadas entre el 12 de octubre del 2011 y el año 2014, el acusado sometió a una de las niñas, quien tenía entre 10 y 12 años de edad, a distintas situaciones abusivas que se repetían varias veces por semana.
Además, en esas circunstancias le exhibía material pornográfico a la menor, consistente en personas manteniendo relaciones sexuales, para que la niña tuviera conocimiento de esas prácticas en forma prematura y con el objetivo de acelerar su desarrollo sexual, promoviendo así la corrupción de la víctima por su corta edad.
Entre el 2012 y el 2014, Fieres realizó prácticas similares con la hermana más pequeña de la primera víctima, quien tenía entre 8 y 9 años de edad, aprovechando diversas situaciones en las que se quedaba al cuidado de ellas porque sus padres tenían que trabajar.
Los abusos consistieron en tocamientos, accesos carnales y diversas prácticas sexuales violentas, bajo amenazas de que si contaban lo sucedido su madre y su hermanito iban a sufrir las consecuencias.
Fieres llegó a juicio acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción de la corrupción de menores agravadas por ser ambas víctimas menores de 13 años de edad.
El fallo del Dr. Hugo De Rosa, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1, se dará a conocer el próximo jueves 20 agosto.
Con información de ANJ
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