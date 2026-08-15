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La emotiva carta que leyó el padre de Santiago Vega: "Era un nene amoroso y solidario"
Hacia el cierre de la movilización, la familia agradeció a la multitud que si hizo presente.
Marcelo Vega, el padre de Santiago, el joven de 19 años asesinado la semana pasada en White leyó una emotiva carta durante la marcha que se realizó la noche de este sábado para pedir justicia.
La movilización convocó a un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos, que con pancartas, carteles y velas exigieron se llegue al fondo con las investigaciones del crimen.
"Gracias por acompañarnos. Gracias porque sentimos cada abrazo, por cada mensaje. Les pedimos que no nos dejen solos y que sigan acompañándonos. Sigan compartiendo que de esta manera, Santi siempre estará presente entre nosotros", dijo.
"Para los que no tuvieron la suerte de conocerlo, les digo que Santi era un nene amoroso, solidario, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen compañero. Nunca estuvo involucrado en peleas ni en cosas malas. No a las drogas, amaba a su familia, amaba a su club y a sus amigos. Nunca, ni en el peor de los casos, hubiéramos imaginado estar pasando por esta terrible pesadilla", dijo.
"Por eso les pedimos que nos sigan acompañando, que no nos dejen solos, que no buscamos venganza, buscamos justicia. Para que nunca más tengamos otro Santi en Ingeniero White. Gracias a todos", concluyó.
Mirá el video con la lectura completa
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