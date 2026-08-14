Alerta por una nueva modalidad de estafa: ofrecen un falso subsidio por la inundación

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) alertó por una nueva modalidad de estafa telefónica detectada en Bahía Blanca, en la que delincuentes ofrecen gestionar un supuesto subsidio de $800.000 destinado a damnificados por la inundación.

En los últimos días, el organismo recibió consultas de vecinos que fueron contactados por personas que se presentan falsamente como representantes del Municipio.

“Según los casos recibidos, los estafadores manifiestan que llaman para informar o gestionar el supuesto beneficio y advierten a la persona que, si no ingresa a su Cuenta DNI, la cuenta será bloqueada”, explicó el director de la OMIC, Pablo Daguerre.

La maniobra continúa posteriormente con un segundo llamado. En esa oportunidad, los delincuentes aseguran pertenecer al Banco Provincia, indican que la cuenta no está bloqueada y vuelven a solicitar información para supuestamente verificar los datos personales.

Incluso, en algunos casos, luego de obtener información de la víctima le comunican que tiene asignado un turno para la semana siguiente en la Municipalidad, con el objetivo de darle mayor credibilidad al engaño.

Daguerre explicó que la modalidad se basa en la suplantación de identidad y en generar temor o sensación de urgencia para conseguir que las personas entreguen información sensible.

Desde la OMIC recomendaron no proporcionar datos personales o bancarios, contraseñas, códigos de seguridad ni claves recibidas por SMS o WhatsApp.

También pidieron no ingresar a Cuenta DNI, home banking u otras aplicaciones siguiendo instrucciones recibidas telefónicamente, además de evitar descargar programas o permitir accesos remotos al celular.

“Ante la duda, hay que cortar la comunicación y verificar directamente con el organismo o entidad correspondiente utilizando sus canales oficiales”, remarcaron.

La OMIC advirtió además que las amenazas sobre un supuesto bloqueo de cuentas constituyen uno de los mecanismos habituales utilizados por los estafadores para generar presión y evitar que la víctima tenga tiempo de comprobar si la información recibida es verdadera.

El organismo continúa recibiendo consultas relacionadas con estafas digitales y telefónicas y reiteró que, frente a un llamado de estas características, no deben seguirse las instrucciones del interlocutor.