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Volcó un auto en la Ruta 249: un hombre tuvo que ser hospitalizado
El hecho ocurrió esta madrugada, a la altura del kilómetro 662, en el tramo que une Punta Alta con Bajo Hondo.
Un hombre tuvo que ser trasladado al hospital luego de un vuelco ocurrido durante esta madrugada sobre la Ruta 249, en el tramo que une Punta Alta con Bajo Hondo.
El siniestro se produjo alrededor de las 4, a la altura del kilómetro 662, cuando un Chevrolet Vectra gris que circulaba por el sector perdió el control y terminó volcado a un costado de la ruta.
El vehículo era conducido por Roberto Carlos Medina, de 45 años, quien viajaba acompañado por Mario Ramírez. Ambos con residencia en Punta Alta.
Producto del impacto, Ramírez sufrió heridas cortantes superficiales en la cabeza y distintas escoriaciones, por lo que fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. Según se informó oficialmente, las lesiones no revisten gravedad y el hombre estaría fuera de peligro.
En el lugar trabajó personal policial y se solicitó la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.
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