Ghigliani sobre el médico que dijo que no atendía peronistas: “Son discursos peligrosos”

La médica y concejal del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, se expresó en contra de las publicaciones del doctor Juan Petrini, quien dijo en su cuenta de Instagram que no atendería a personas que “simpaticen con el peronismo” y aseguró que este tipo de discursos “son peligrosos”.

Petrini aclaró luego de viralizarse sus Historias de Instagram que se trataba de una broma, pero el tema se hizo polémico y motivó el pronunciamiento hasta del Colegio de Médicos de Bahía.

“Son discursos muy peligrosos, por eso me parece importante rechazarlos”, dijo Ghigliani en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24 y agregó que “así como dice peronista, hubiera dicho radicales, socialistas, liberales o cualquier otra cuestión que estigmatice o trate peyorativamente a las personas o un colectivo es grave y me parece que no hay que naturalizarlo”.

Uno de los mensajes que Petrini publicó fue que “a partir del 1 de agosto no se atenderán pacientes que simpaticen con el peronismo. Por dolencias con esa ideología atenderse en un hospital público”.

“Me parece que hay un límite para un chiste, una broma y cuando algo puede herir, lastimar, es un límite que vamos buscando, que se va corriendo. Hay muchas cosas que se decían hace un tiempo que hoy no las avalamos, que hemos reflexionado sobre ese tema”, agregó la concejal.

Ghigliani agregó que a ella le “toca doblemente” por ser médica y por peronista. “Tengo muchísimos años de profesión y no recuerdo haber oído alguna expresión de este tipo de manera pública y decir después que era un chiste”.

“Hoy dice peronismo, mañana puede decir cualquier otra cosa, está mal”, afirmó.

Por su parte, el Colegio de Médicos dijo que las afirmaciones de Petrini “no solo contradicen el contenido del Juramente Hipocrático y transgreden las normas del ejercicio de la profesión, sino que fundamentalmente lesionan la esencia de la labor del médico, razón por la cual se dio inicio a los procedimientos disciplinarios correspondientes”.

La redacción de La Brújula 24 intentó por varios medios de contactar al doctor Petrini, pero no se obtuvo respuesta.