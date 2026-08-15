San Lorenzo derrotó a Unión y salió del fondo de la tabla del Clausura



San Lorenzo volvió a la victoria y derrotó 1-0 a Unión en el estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El equipo se recuperó así de la caída en el clásico frente a Huracán y consiguió un triunfo trabajado ante un rival que priorizó el orden defensivo.

El Ciclón comenzó mejor y durante los primeros 20 minutos manejó el desarrollo, con mayor presencia en campo rival y varias aproximaciones al arco defendido por Mansilla. Sin embargo, la falta de precisión le impidió transformar ese dominio en ventaja y, con el correr de los minutos, el partido perdió intensidad.

La mitad de la cancha se volvió el escenario principal de un encuentro trabado, con pocas situaciones claras y escaso margen para romper las líneas defensivas. Pese a ese contexto, San Lorenzo mantuvo la iniciativa y fue el equipo que más buscó abrir el marcador.

En el complemento, el conjunto local recuperó dinámica y volvió a presionar más arriba. Mansilla comenzó a tener mayor participación y sostuvo a Unión con varias intervenciones, hasta que a los 64 minutos llegó la diferencia.

Cuello envió un centro desde la izquierda y Auzmendi apareció bien ubicado dentro del área. El delantero conectó una potente volea que ingresó junto al primer palo y puso el 1-0. La acción tuvo cierta responsabilidad del arquero visitante, que hasta ese momento había sido una de las figuras.

Unión no encontró respuestas después del gol. El equipo santafesino siguió mostrando dificultades para generar peligro y San Lorenzo manejó los tiempos sin sufrir sobresaltos importantes.

Sobre el final, el local tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja cuando el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó un penal por una supuesta falta sobre Reali. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, decidió dejar sin efecto la decisión.

El resultado no se modificó y San Lorenzo cerró una victoria sólida, importante para recuperarse anímicamente luego del clásico y volver a sumar de a tres en el Clausura. Además, mostró una reacción futbolística tras una semana marcada por el golpe clásico.

Fuente: ESPN