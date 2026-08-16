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Egipto: cómo organizar un viaje entre las pirámides, el Nilo y las playas del Mar Rojo

Historia milenaria, navegación por el Nilo y unos días de descanso frente al Mar Rojo pueden formar parte de un mismo recorrido. Gabriel Melatini, de Melatini Turismo, visitó Egipto cinco veces y compartió en Amo Viajar sus claves para planificar el destino.

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