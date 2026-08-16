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La Armonía dio el golpe y Pacífico de Cabildo festejó en el Promocional
El velezano venció a Liniers, mientras que Sporting empató con San Francisco y Libertad igualó ante Bella Vista. En la B, el conjunto cabildense derrotó 2 a 1 a Pacífico de Bahía.
La tercera fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur tuvo continuidad este domingo con cuatro partidos y resultados repartidos entre la máxima categoría y el Promocional.
En Primera A, La Armonía consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 1 a 0 a Liniers. El único tanto del encuentro fue convertido por Alex Ezequiel Muzi Asencio.
En Punta Alta, Sporting y San Francisco terminaron 1 a 1. Alexis Martín Vega puso en ventaja a la visita, pero Erico Augusto Walker apareció para marcar el empate del rojinegro y dejar todo igualado.
Tampoco hubo diferencias en Villa Rosas. Libertad y Bella Vista protagonizaron un encuentro cerrado y finalizaron 0 a 0, por lo que ambos debieron conformarse con sumar una unidad.
La jornada también tuvo actividad por el Promocional, donde Pacífico de Cabildo se quedó con un festejo importante al vencer 2 a 1 a Pacífico de Bahía Blanca.
Lisandro Mariano Muzi marcó para el conjunto bahiense, mientras que Juan Pablo Molina fue la gran figura del elenco cabildense: anotó los dos goles de su equipo y, con el segundo, rompió la paridad para sellar el triunfo.
La tercera fecha todavía tiene capítulos pendientes y terminará de completarse con los encuentros programados para este lunes, en una nueva jornada del fútbol doméstico. En Primera A, Villa Mitre recibirá a Huracán desde las 15.30 en El Fortín. A la misma hora, por el Promocional, Dublin enfrentará a Sansinena en cancha de Libertad.
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