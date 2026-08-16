Murió un motociclista al chocar contra un auto en La Carrindanga

Un motociclista de 28 años murió este domingo por la tarde tras protagonizar un violento choque contra un auto en el Camino La Carrindanga.

El siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre el cementerio Parque de Paz y Puente Canessa. Por causas que todavía son materia de investigación, allí impactaron un Fiat Cronos y una motocicleta.

El auto era conducido por Jorge Ezequiel Castro, de 32 años, mientras que al mando de la moto circulaba Ángel Buiani, quien falleció en el lugar producto de las heridas sufridas.



Junto a Buiani viajaba Ahilín Gil, también de 28 años. La joven resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Personal de Control de Tránsito le realizó al conductor del Fiat Cronos los correspondientes controles de alcoholemia y detección de drogas. Según se informó oficialmente, ambos arrojaron resultado negativo.

Desde el Municipio informaron que se dispuso un corte total de tránsito en el sector mientras trabajan los distintos servicios de emergencia y se realizan las tareas correspondientes en el lugar.

La circulación permanecerá interrumpida hasta que finalicen las pericias y el operativo desplegado a raíz del fatal accidente.