Deportes
Boca rescató un empate ante Platense con un gol de Merentiel
El Calamar de Martín Palermo lo ganaba 1-0, pero el Xeneize lo igualó y casi se lo lleva en el final.
Boca y Platense empataron 1-1 este sábado en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El conjunto de Martín Palermo se puso en ventaja en el inicio del segundo tiempo con el tanto de Retamar y hasta pudo ponerse 2-0 con el golazo anulado de Luciano Giménez, que armó un jugadón pero tocó la pelota con la mano y el VAR le ahogó el grito.
A 10 del final, un gran pase de Tomás Aranda lo encontró en el área al llegador Santiago Ascacíbar, que de cabeza habilitó a Miguel Merentiel para que regrese al gol y empate las acciones. Tuvo varias el Xeneize para ganarlo cerca del final, pero fue un reparto de unidades en zona norte.
Con información de Minuto Uno
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