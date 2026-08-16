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Olimpo quiere seguir arriba y Villa Mitre busca revancha en el Nonagonal
El aurinegro visita este domingo a Argentino de Monte Maíz, mientras que el tricolor recibe a Alvarado.
Después del clásico que quedó en manos de Olimpo, los dos representantes bahienses cambian rápidamente el chip y vuelven a enfocarse en el Nonagonal del Torneo Federal A. Este domingo, el aurinegro y el tricolor tendrán compromisos importantes por la cuarta fecha de la Zona B.
El primero en salir a la cancha será Olimpo, que desde las 15 visitará a Argentino de Monte Maíz en el estadio Modesto Marrone. El equipo de Carlos Mungo llega entonado luego del 2 a 0 del miércoles ante Villa Mitre en el Roberto Carminatti, con goles de Marcelo Olivera y Cristian Amarilla en el segundo tiempo.
Ese triunfo dejó al aurinegro con 7 puntos y compartiendo la cima con Cipolletti. Además, será su segundo partido fuera de Bahía en apenas ocho días, ya que antes del clásico había viajado a Mendoza, donde consiguió una valiosa victoria frente a Huracán Las Heras.
Del otro lado, Argentino de Monte Maíz atraviesa un comienzo complicado en esta segunda fase: perdió sus tres presentaciones y todavía no consiguió sumar. Olimpo buscará aprovechar ese momento para mantenerse arriba y dar otro paso hacia la clasificación.
Villa Mitre, en tanto, tendrá la chance de recuperarse rápidamente ante su gente. Desde las 15.30 recibirá a Alvarado de Mar del Plata en El Fortín, con la necesidad de volver a sumar después del traspié en el clásico. El tricolor tiene 4 unidades y por ahora se mantiene cerca de los puestos que entregan un lugar en los playoffs.
El conjunto marplatense llegará a Bahía con 6 puntos y ubicado por encima de Villa Mitre. De todos modos, el antecedente más reciente favorece al equipo bahiense: el pasado 28 de junio se impuso 1 a 0 en El Fortín durante la primera fase del certamen.
Cumplidas tres fechas, Olimpo y Cipolletti mandan con 7 puntos, seguidos por Alvarado y Atenas con 6. Villa Mitre tiene 4, Kimberley 3, Juventud Antoniana 1, mientras que Huracán Las Heras y Argentino de Monte Maíz aún no lograron sumar.
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