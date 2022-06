“Mi padre es un asesino, siempre fue violento y maltratador”

Mariel es la madre de Brian Alexis Batalla Verna, el joven de 29 años que fue asesinado luego de recibir cinco disparos por parte de su propio abuelo –Domingo Faustino Verna– de 76, en la puerta de su casa ubicada en Cobián 654 del barrio Bah´ía Blanca. Las imágenes de la secuencia aportadas por las cámaras de seguridad son parte del material probatorio.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 y con el dolor a flor de piel, la mujer reveló sensaciones, apuntando contra la figura de su padre, al que definió como violento. Cabe recordar que el autor de los disparos fue liberado ayer, luego de negarse a declarar, por el fiscal Jorge Viego.

“Le dije a mi padre ‘qué hiciste’. Cuando escuché los tiros corrí enseguida, le salía sangre por la boca y traté de asistirlo pero se desplomó. Llamé al 911 y me comuniqué con el quirófano del Penna porque trabajo en salud”, resaltó, al tiempo que dijo: “La relación con su abuelo era pésima y le reclamaba un dinero que según mi padre le debía”.

Además, Mariel relató que “lo hizo renunciar a su trabajo en el área de Parques. Mi hijo era maltratado por su abuelo, le quitaba la medicación. Su novia me dijo que mi papá le revoleó una pala porque no hacía las cosas como quería”.

“Mi padre es una persona violenta y agresiva, incluso conmigo y mi mamá. Él tiene las cámaras enfocadas en mi casa, salía a propósito cuando mi hijo llegaba y le decía que le debía plata. Mi padre lo agredía no solo físicamente”, destacó, en otro segmento de su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección, imploró: Quiero que mi hijo descanse en paz, mi hijo siempre fue humillado como un malviviente y ladrón, cómo esperaban que reaccione si lo maltrataban. Se cansó de buscarlo, hasta que estalló”.

“La novia lo agarró a Brian pero no pudo frenarlo, eso lo vi. Escuché los disparos desde la ventana, escuché tres pero fueron cinco y cayó desplomado. Mi padre es militar retirado y tenía armas, mi hijo hacía dos meses que vivía conmigo, él tenía trastornos de personalidad y requería de medicación”, aclaró.

En simultáneo, expuso que “mi padre tenía licencia propia para portar el arma cuando salía con el auto. Tengo muchos sucesos de violencia. Esto fue premeditado porque cuando él le pateó la puerta, mi hijo agarró un palo de escoba para que no le pegue. Él lo miraba por la cámara para atacarlo solo para que no haya testigos. Mi hijo se golpeó más de una vez contra la cabeza para no reaccionar contra su abuelo”.

“Mi hijo tiene trastornos de conductas, es difícil de tratarlo, es una persona enferma a la que interné en reiteradas oportunidades, pero nunca se me hubiese cruzado por la cabeza dispararle, trataba siempre de apaciguarlo. Nunca lo iba a dejar tirado en la calle”, reflexionó.

Por último, Mariel declaró: “Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico que tenía una vida por delante y terminó el secundario para tener un trabajo digno. Cuando en el trabajo pidió cambiar de parque, mi padre intervino para que no le concedan esa solicitud. Le digitaba el trabajo y hay testigos de eso, de los maltratos, como si fuese un soldado. Mi papá aplicó la milicia en la familia y la calle”.