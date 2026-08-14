Zaninelli, antes del paro de cinco días: "Hace 300 días que el Gobierno está incumpliendo la ley"

El secretario general de ADUNS, Sergio Zaninelli, confirmó que los docentes universitarios realizarán un paro durante toda la próxima semana, del 18 al 22 de agosto, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno nacional por los salarios y el financiamiento de las universidades.

En diálogo con el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, el dirigente explicó que la medida fue resuelta a nivel nacional, aunque reconoció que desde Bahía Blanca habían llevado una posición favorable a realizar medidas de menor extensión. “Nosotros llevamos un mandato de paros menores, pero la mayoría decidió eso y nosotros vamos a ir por eso”, señaló.

Zaninelli sostuvo que el reclamo se mantiene porque, según afirmó, el Ejecutivo continúa sin cumplir con los compromisos asumidos y con las disposiciones vinculadas al financiamiento universitario. “La semana que viene cumplen 300 días de que siguen incumpliendo la ley. Al 31 de julio nos deben el 30,5% de incremento salarial, más los retroactivos desde septiembre de 2025, más las actualizaciones por mora de pago”, aseguró.

Durante la entrevista también informó una novedad judicial vinculada al reclamo de ADUNS. Según explicó, el juez que interviene en la denominada “causa madre” contra el Ejecutivo aceptó la conexidad del amparo presentado por el gremio. “Ahora ADUNS puede intervenir en esa causa como lo hace el CIN. Es un paso muy importante”, destacó.

El dirigente volvió además sobre el acuerdo firmado el 10 de junio entre el Gobierno y las autoridades universitarias. Según su interpretación, aquel entendimiento terminó frenando el plan de lucha y otorgando una tregua que luego no se tradujo en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Entre los puntos pendientes mencionó un aumento para gastos de funcionamiento y fondos destinados a hospitales universitarios. “El acta del 10 de junio planchó el plan de lucha que venía en marcha, le dio un crédito y una tregua al Gobierno, y hoy lo estamos padeciendo”, afirmó.

Otro de los ejes de la entrevista fue el enfrentamiento con Leonardo Valente, referente de un grupo de padres de las escuelas preuniversitarias de la UNS, quien impulsa un sistema para recopilar reportes sobre ausencias docentes. Zaninelli rechazó esa iniciativa y cuestionó que una persona ajena a la estructura administrativa de las escuelas pueda realizar controles de asistencias e inasistencias.

“No puede un tercero, externo a las escuelas medias y a la administración de la universidad, autodenominarse auditor de inasistencias de los docentes de las escuelas preuniversitarias”, sostuvo.

En ese marco, anunció que el próximo jueves docentes se reunirán a las 10 en las escuelas medias y luego marcharán hacia el Rectorado para pedir explicaciones a las autoridades de la UNS. “Vamos a caminar hasta el Rectorado a preguntarle al rector y a la vicerrectora si a Leonardo Valente le han dado un trabajo nuevo para que audite las inasistencias. Y si no es así, hay que impedírselo”, planteó.

Zaninelli remarcó que las escuelas ya cuentan con mecanismos institucionales para controlar la asistencia del personal, que involucran a las direcciones de cada establecimiento, la conducción del sistema de escuelas preuniversitarias y, en última instancia, al Rectorado.

Por otra parte, el dirigente se refirió al cruce que mantuvo en redes sociales con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, luego de una publicación que posteriormente fue eliminada. El intercambio se produjo después de que ADUNS cuestionara al Rectorado de la UNS por no haberse pronunciado ante declaraciones del presidente Javier Milei contra sectores universitarios. Zaninelli consideró especialmente grave ese tipo de expresiones por los antecedentes históricos de persecución sufridos por integrantes de la comunidad universitaria bahiense.

La nueva semana de paro profundizará así un conflicto que atraviesa a las universidades nacionales y que, en el caso de Bahía Blanca, suma además una creciente disputa interna entre el gremio docente, sectores de padres y las propias autoridades de la UNS.