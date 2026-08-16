La tasa de natalidad en Argentina se redujo a la mitad en una década

Argentina atraviesa un profundo cambio demográfico que ya se refleja con claridad en las estadísticas oficiales: en apenas una década, la cantidad de nacimientos se redujo casi a la mitad. Mientras en 2014 llegaron al mundo 777.012 bebés, en 2024 fueron 413.135, lo que representa una caída del 46,83%.

La magnitud del fenómeno se entiende todavía mejor al llevarlo a la vida cotidiana. Diez años atrás nacían, en promedio, unos 2.128 chicos por día en todo el país. Ahora la cifra ronda los 1.131. Dicho de otra manera, Argentina pasó de registrar aproximadamente un nacimiento cada 45 segundos a uno cada 80.

La tendencia atraviesa todo el territorio nacional, aunque con diferencias marcadas entre jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego registraron las tasas más bajas, con 6,9 nacimientos cada mil habitantes. En la otra punta aparecen Misiones, con 12,3; Chaco, con 11,9; Santiago del Estero, con 10,8; y Formosa, con 10,7. Aun así, ninguna provincia escapó al descenso respecto de una década atrás.

El dato que más enciende las alarmas es el achicamiento de la brecha entre nacimientos y muertes. En 2014, los nacimientos más que duplicaban las defunciones: fueron 777.012 contra 325.539. En 2024, en cambio, nacieron 413.135 personas y murieron 376.405. La diferencia quedó reducida a apenas 36.730 casos.

Incluso hay distritos donde esa relación ya se invirtió. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se registraron más muertes que nacimientos. El fenómeno, según las estadísticas, no responde a un aumento extraordinario de la mortalidad, sino esencialmente al derrumbe de la natalidad. De hecho, los indicadores de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal se encuentran en niveles históricamente bajos.

Los números forman parte del informe de Estadísticas Vitales elaborado por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. La información se construye a partir de los certificados de nacimiento y defunción registrados en todo el país y, debido al proceso de consolidación de los datos, se publica con un desfase de alrededor de dos años. Por eso, durante 2026 se conocieron las cifras definitivas correspondientes a 2024.

Argentina, de todos modos, no es una excepción. La caída de la fecundidad se extiende por América Latina y el Caribe, donde el promedio ronda actualmente los 1,8 hijos por mujer, por debajo de los 2,1 considerados necesarios para sostener el reemplazo generacional. El desafío ya empieza a sentirse: menos chicos en las escuelas, una población cada vez más envejecida y una presión creciente sobre los sistemas de salud y previsionales.

Con información de NA