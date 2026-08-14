Detuvieron en pleno centro al sospechoso de un millonario robo

Un hombre de 55 años fue detenido este viernes acusado de participar de un robo en una casa de calle Zapiola al 1000, de donde delincuentes se llevaron una importante suma de dinero tras ingresar cuando no había moradores.

El hecho fue advertido alrededor de las 8 de la mañana. Según indicó la Policía, uno o más desconocidos saltaron un paredón, violentaron una ventana y lograron acceder al inmueble.

A partir de la denuncia comenzó una investigación a cargo de la Comisaría Segunda, con colaboración del Centro Único de Monitoreo. El análisis permitió establecer que los autores habrían escapado a bordo de un Corolla blanco que había sido visto en las inmediaciones de la vivienda.

Horas más tarde, cerca de las 12.30, la policía fue alertada por el CeUM y logró interceptar el vehículo en la zona de Moreno y Castelli. Allí fue capturado Ángel Clemente Almendra, de 55 años. De acuerdo con la información oficial, el hombre cuenta con diversos antecedentes por delitos contra la propiedad.

Durante la requisa del Corolla, patente LYP-588, los efectivos encontraron escondidos en el baúl parte del presunto botín: dinero en pesos y dólares, además de distintas herramientas que habrían sido adquiridas recientemente.

Almendra quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como robo doblemente agravado por escalamiento y por haberse cometido en poblado y en banda, con intervención de la UFIJ Nº 15. Los investigadores buscan determinar ahora si el detenido tuvo participación en otros robos registrados durante los últimos días en Bahía Blanca.