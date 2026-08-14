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Sigue prófugo el hombre que quiso matar a su pareja con un cutter
La búsqueda continúa en distintos sectores de Bahía Blanca y los investigadores sospechan que alguien de su entorno podría estar ayudándolo a mantenerse oculto.
Continúa la intensa búsqueda de Cristian Aguilar, el hombre de 48 años acusado de intentar matar con un cutter a su pareja en una vivienda de Entre Ríos al 2200, y los investigadores manejan la hipótesis de que alguna persona podría estar “aguantándolo” para evitar que sea localizado.
Según pudo saber La Brújula 24, los operativos para dar con el sospechoso siguieron durante las últimas horas, aunque hasta el momento no hubo resultados positivos. La sospecha de los investigadores es que Aguilar podría estar recibiendo ayuda de alguien de su entorno para permanecer escondido desde el miércoles, cuando escapó después de la agresión.
El hecho ocurrió alrededor de las 8.15 y delante de los dos hijos de la pareja, un bebé y un niño de siete años. La mujer sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, principalmente en el cuello y en una de sus manos, y debió ser sometida a intervenciones para suturar las lesiones.
La víctima permanecía internada estable en el Hospital Municipal y fuera de Terapia Intensiva. Fuentes médicas habían mencionado que el corte en el cuello quedó a escasos centímetros de provocarle consecuencias fatales.
Desde las primeras horas posteriores al ataque, distintas dependencias policiales desplegaron rastrillajes en varios sectores de la ciudad. Uno de los operativos de mayor magnitud se hizo en la zona de Spurr, mientras que el Centro Único de Monitoreo -CeUM- se sumó al análisis de cámaras para reconstruir los movimientos del acusado.
Pese a las tareas realizadas, Aguilar continúa prófugo y la búsqueda permanece activa. La causa está a cargo de la UFIJ Nº 5, conducida por el fiscal Jorge Viego. Fue caratulada como tentativa de femicidio.
En paralelo, el área de Minoridad del Municipio interviene por la situación de los dos hijos de la pareja, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento de la agresión.
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