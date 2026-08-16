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Detenido con una moto robada y una insólita inscripción: "Re legal"
Ocurrió en Tres Arroyos. El rodado tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo iniciada en 2025.
Un joven de 28 años fue detenido este domingo en Tres Arroyos cuando circulaba a bordo de una moto robada que tenía la numeración del motor suprimida. En el lugar donde debía estar esa identificación, además, alguien había grabado la llamativa frase "re legal".
El procedimiento se realizó minutos antes de las 15 en avenida San Martín al 400, donde personal policial interceptó a Kevin David Córdoba Maidana mientras circulaba en una Zanella ZB 110 sin patente colocada.
Al revisar el rodado, los efectivos constataron que el número de motor había sido borrado y reemplazado por aquella inscripción. A partir de la numeración del cuadro pudieron establecer la identificación real de la moto.
La consulta en el sistema arrojó que registraba un pedido de secuestro activo desde el 2 de noviembre de 2025. La medida había sido solicitada en el marco de una causa caratulada como “robo de motovehículo”, con intervención de la UFIJ N°13 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Córdoba Maidana quedó detenido por encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal, vinculado con la adulteración o supresión de numeraciones registrales. La moto fue secuestrada y las actuaciones quedaron ahora en manos de la UFIJ N°17 de Tres Arroyos.
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