Tras la cumbre en Casa Rosada, el PRO no descarta una fórmula electoral con LLA en la Provincia

El PRO empezó a mover sus fichas de cara a las elecciones de 2027 y dejó abierta la posibilidad de volver a competir junto a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El diputado y secretario general del partido, Fernando de Andreis, aseguró que una fórmula conjunta es una alternativa que está sobre la mesa, aunque todavía no existe una definición.

“Con la mayor generosidad, buena predisposición y creatividad, sí, puede ser una fórmula conjunta”, afirmó el dirigente en declaraciones a Radio Mitre. De Andreis puso el acento, además, en el escenario bonaerense y planteó que una dispersión de las fuerzas opositoras podría favorecer al peronismo: “Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar”.

Las declaraciones llegaron apenas dos días después de una reunión política en la Casa Rosada. De Andreis y Cristian Ritondo fueron recibidos el jueves por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores del oficialismo.

Según explicó el dirigente cercano a Mauricio Macri, aquella cumbre no buscó cerrar candidaturas ni definir nombres para una eventual fórmula. La intención, por ahora, fue bastante más preliminar: reabrir formalmente un canal de negociación entre ambos espacios. De hecho, está previsto que los encuentros continúen con una frecuencia aproximada de 15 días.

De Andreis también destacó la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete y consideró que su presencia representa una señal positiva dentro del Gobierno. Al mismo tiempo, reconoció las diferencias que el PRO mantuvo con distintos aspectos de la administración de Javier Milei, aunque aclaró que esas discusiones partidarias no deberían imponerse sobre objetivos más amplios. “Hay algo mucho más grande para nosotros que el partido, que es la Argentina”, sostuvo.

Por ahora, en el PRO evitan dar por cerrado cualquier entendimiento y aseguran que todavía existen distintos caminos posibles rumbo a 2027. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires aparece como el territorio donde la necesidad de coordinación gana mayor peso, sobre todo ante la fortaleza electoral que el peronismo conserva en buena parte del distrito.

Con información de TN