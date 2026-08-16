Créditos hipotecarios: el Gobierno estudia un plan para impulsar los préstamos

El Gobierno puso bajo análisis una nueva fórmula para darle impulso al crédito hipotecario, uno de los segmentos que todavía encuentra dificultades para despegar con fuerza. La idea contempla utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para generar depósitos bancarios de largo plazo y, de esa manera, facilitar que las entidades puedan prestar más dinero para la compra de viviendas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la alternativa está siendo evaluada junto con la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y los equipos técnicos de ambas áreas. Por ahora no hay una decisión tomada, aunque el funcionario aseguró que la propuesta ya fue conversada con representantes del FGS y con bancos, donde habría tenido una buena recepción.

El punto de partida es un problema conocido: los hipotecarios suelen extenderse durante 20 o 30 años, pero gran parte del dinero que reciben los bancos a través de depósitos permanece dentro del sistema por períodos mucho más cortos. Ese descalce entre prestar a largo plazo y financiarse a corto aparece como uno de los principales frenos para ampliar la oferta.

Caputo descartó, en cambio, que el FGS se dedique a comprar directamente las hipotecas que otorguen los bancos. Según explicó, adquirir créditos de personas no forma parte de la función del fondo previsional. La alternativa que sí ven viable es aprovechar su horizonte de inversión a largo plazo para constituir plazos fijos por períodos de dos, cinco años o incluso mayores.

El mecanismo funcionaría mediante licitaciones. Los bancos competirían ofreciendo distintas tasas para captar el dinero del FGS y el fondo elegiría las propuestas más convenientes. Por ejemplo, una entidad podría ofrecer una determinada rentabilidad por una colocación a dos años y otra mejorarla para quedarse con los fondos durante cinco. Para Economía, además de extender los plazos del financiamiento, el sistema permitiría distribuir los recursos mediante un proceso competitivo y transparente.

Detrás del proyecto aparece otro diagnóstico del equipo económico: Argentina tiene un mercado de capitales pequeño y prácticamente no cuenta con depósitos bancarios de largo plazo. Si el FGS aportara ese fondeo, las entidades tendrían una fuente de recursos más compatible con la duración de un préstamo hipotecario, sin necesidad de que ANSES intervenga directamente en los créditos otorgados a las familias.

Caputo vinculó, además, el proyecto con la decisión del Gobierno de ampliar el acceso de las empresas al crédito en dólares. Según contó, los desarrolladores inmobiliarios se encuentran entre los sectores que más solicitaron esta posibilidad. “Tenemos la tierra, tenemos un 20% de capital; si conseguimos un 30% más, nos largaríamos”, relató el ministro sobre los planteos que recibió del sector.

Con información de La Nación