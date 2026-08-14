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Cómo funcionarán los servicios durante el feriado del lunes
El transporte público tendrá frecuencias de domingo, la recolección de residuos será normal y no se cobrará el estacionamiento medido y pago.
La Municipalidad informó cómo funcionarán los distintos servicios públicos el próximo lunes 17 de agosto, feriado nacional por la conmemoración del 176º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
El transporte público de pasajeros circulará durante toda la jornada con frecuencias correspondientes a los días domingo.
En cuanto a la recolección de residuos, el servicio se desarrollará con normalidad y de acuerdo con el cronograma habitual.
En el Hospital Municipal funcionarán de 8 a 19 los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. El servicio de emergencias, en tanto, permanecerá disponible durante las 24 horas.
La administración del Cementerio atenderá al público de 7 a 12, mientras que el horario de visitas será de 8 a 17. Estarán habilitados tanto el acceso principal por calle Lejarraga como el secundario, ubicado en Sarratea y Abad.
Durante el feriado tampoco se cobrará el estacionamiento medido y pago, aunque desde el Municipio recordaron que deberán respetarse las zonas donde está prohibido estacionar.
Finalmente, las dependencias municipales permanecerán cerradas y no habrá atención al público.
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