Cómo funcionarán los servicios durante el feriado del lunes

La Municipalidad informó cómo funcionarán los distintos servicios públicos el próximo lunes 17 de agosto, feriado nacional por la conmemoración del 176º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El transporte público de pasajeros circulará durante toda la jornada con frecuencias correspondientes a los días domingo.

En cuanto a la recolección de residuos, el servicio se desarrollará con normalidad y de acuerdo con el cronograma habitual.

En el Hospital Municipal funcionarán de 8 a 19 los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. El servicio de emergencias, en tanto, permanecerá disponible durante las 24 horas.

La administración del Cementerio atenderá al público de 7 a 12, mientras que el horario de visitas será de 8 a 17. Estarán habilitados tanto el acceso principal por calle Lejarraga como el secundario, ubicado en Sarratea y Abad.

Durante el feriado tampoco se cobrará el estacionamiento medido y pago, aunque desde el Municipio recordaron que deberán respetarse las zonas donde está prohibido estacionar.

Finalmente, las dependencias municipales permanecerán cerradas y no habrá atención al público.