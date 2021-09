“Las marcas quedan”, relató la mamá que denunció los malos tratos en el jardín

En las últimas horas se conoció la condena para las responsables del Jardín Besitos de Chocolate. Se trata de Cintia Mantinaud y a María Marta Gelabert, docente y directora respectivamente, del establecimiento que funcionaba en calle San Martín al 400.

Estaban acusadas por maltratos. Ambas fueron condenadas a “un año de prisión de condicional e inhabilitación por dos años para el ejercicio de actividad en cualquiera de sus formas y cargos”.

Andrea, una de las mamás que en su momento se animó a denunciar lo que pasaba, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y dijo que “finalmente se dieron las cosas como se tendrían que haber dado, la resolución creo que está bien, estoy conforme. Pero no estoy conforme con los hechos, eso no tendría que haber ocurrido”.

“Sinceramente son cosas que uno no olvida, parece que fue ayer, que el tiempo no pasó, algo que va a quedar plasmado en la memoria de él –por su hijo, víctima de los malos tratos– y también en sus compañeritos”, aseguró con indignación.

Y recordó: “Yo me di cuenta por los relatos que él podía expresar, tenía cuatro años y no hablaba mucho todavía. En la manera que reaccionaba, tenía pesadillas. Hoy de a poco vamos calmando esas consecuencias, no es nada fácil, fue todo en una etapa crucial, en un momento en el que se están formando. De a poco se va aplacando, pero quedan cosas lamentablemente”.

“El nene tenía marcas que eran justificadas como un juego entre chicos, o que se había portado mal y por eso lo agarraban un poco más fuerte. Pero hay un límite. En situaciones tan delicadas como ésta, de acusar a alguien, uno necesita testigos que lo avalen un poco más. Gracias a todo lo que pudieron dejar asentado el resto de las personas que estaban ahí esto se pudo hacer”, cerró.