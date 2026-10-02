El CENS 454 llevará el nombre de Nela Agesta a 35 años de su creación

El CENS N.° 454 de Bahía Blanca llevará oficialmente el nombre de “Nela Agesta”, en reconocimiento a una mujer cuya trayectoria estuvo atravesada por la educación, la solidaridad y el acompañamiento a personas y familias en situación de necesidad.

La imposición del nombre se realizará el jueves 8 de octubre, a las 17.30, en la sede de avenida Colón 1233, en el marco de los festejos por los 35 años de la institución.

Del acto participarán autoridades educativas y municipales, docentes, auxiliares, estudiantes, egresados, exdocentes, familias y vecinos.

La elección del nombre busca recuperar una parte central de la historia del CENS y reconocer el legado de una mujer que estuvo ligada a sus orígenes y a la construcción de su identidad.

Aunque su nombre era Nélida Rodríguez, todos la conocían como Nela Agesta. Durante más de cuatro décadas desarrolló una intensa tarea comunitaria en Bahía, brindando contención, educación, alimento y acompañamiento a quienes más lo necesitaban.

A comienzos de la década de 1980, junto con su marido, Jorge Agesta, creó el Hogar Mamá Margarita, destinado a asistir a personas que necesitaban comida, abrigo y contención. Ese espacio, ubicado en Moreno 1268, se encuentra en la misma manzana donde posteriormente nació el CENS, a partir del trabajo comunitario impulsado por Nela.

Agesta falleció en noviembre de 2023, a los 84 años. Su historia, sin embargo, continuó estrechamente vinculada con la vida social y educativa del barrio Noroeste.

Durante la ceremonia se compartirán semblanzas y testimonios sobre su vida, se descubrirá una imagen realizada por la profesora de Artística Carolina Lucarelli junto con sus estudiantes y se presentará una muestra fotográfica con distintos momentos de su trayectoria.

También se restaurará uno de los carteles históricos del establecimiento y serán reconocidos docentes, auxiliares, integrantes del personal histórico y primeros egresados que acompañaron el desarrollo del CENS durante sus 35 años.

La jornada será además el punto de partida para un proyecto institucional destinado a elaborar un libro colectivo sobre la historia del CENS 454, la vida y el legado de Nela Agesta y la identidad del barrio Noroeste.

Los estudiantes tendrán un papel central en la iniciativa, mediante la recuperación de testimonios, documentos, fotografías y recuerdos vinculados con la institución.

Para enriquecer ese trabajo, se convocará a exalumnos, exdocentes, familias y vecinos a aportar material. Durante el aniversario habrá un cuaderno de registro en el SUM para quienes quieran sumarse a la construcción de esa memoria colectiva.

La celebración contará además con las Banderas de Ceremonia, la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda de Exploradores de Don Bosco, palabras de autoridades, una invocación religiosa, reconocimientos y un cierre artístico.

A 35 años de su creación, el CENS 454 iniciará así una nueva etapa llevando el nombre de una mujer profundamente ligada a su historia y al trabajo comunitario del sector.