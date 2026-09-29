Detienen al exsubcomisario por el abuso del manicure: cumplirá 9 años de cárcel

El exsubcomisario Luis Alberto Mendiondo fue detenido y deberá cumplir la condena de nueve años de prisión que le había sido impuesta en 2022 por abusar sexualmente de un joven manicure en Bahía Blanca.

La sentencia había sido dictada por unanimidad por los jueces Julián Saldías, Ricardo Gutiérrez y Claudia Fortunatti, quienes lo encontraron responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. En aquel momento no se había ordenado su inmediata detención debido a que el fallo todavía podía ser apelado.

El hecho por el que fue condenado ocurrió el 23 de abril de 2018. De acuerdo con lo establecido durante el juicio, Mendiondo abusó del manicure en un departamento que se encontraba bajo su cuidado. La víctima había denunciado que el entonces integrante de la fuerza policial utilizó su arma reglamentaria durante la situación.

El caso atravesó distintas instancias judiciales. Mendiondo había sido absuelto en un primer juicio, pero esa resolución fue apelada por la fiscalía y posteriormente revocada por el Tribunal de Casación bonaerense, que ordenó realizar un nuevo debate.

El segundo juicio se desarrolló en 2022 y terminó con una condena de nueve años de prisión. La fiscal de Delitos Sexuales Marina Lara había solicitado una pena de 17 años, aunque finalmente el Tribunal estableció una sanción menor.

Tras el rechazo del último recurso por parte de la Corte Suprema, el exsubcomisario fue detenido y deberá comenzar a cumplir los nueve años de prisión fijados por la Justicia.