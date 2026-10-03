Destacada C
Trasladan a Bahía a un ciclista gravemente herido en un choque en Tres Arroyos
El hombre sufrió politraumatismos y una hemorragia cerebral tras protagonizar un incidente de tránsito con un camión en la Ruta 228.
Un ciclista que sufrió un grave accidente de tránsito en Tres Arroyos fue derivado a Bahía Blanca para continuar con su atención médica, luego de resultar con lesiones de extrema gravedad.
Según publica el portal LU24.com.ar, se trata de Rodrigo Romero, quien había protagonizado el viernes una colisión con un camión en el cruce de la Ruta Nacional 228 y Monteagudo.
De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el hombre sufrió una hemorragia cerebral como consecuencia del fuerte impacto y debió ser trasladado a un centro asistencial bahiense.
Su cuadro, hasta el momento, se mantiene en las mismas condiciones informadas durante la jornada del viernes. El accidente ocurrió durante las primeras horas de la tarde en un sector de importante circulación vehicular de la periferia de Tres Arroyos.
Por causas que todavía son materia de investigación, Romero intentaba cruzar la calzada por Monteagudo cuando terminó colisionando con un camión que transitaba por la Ruta 228. Tras el impacto, intervinieron efectivos de seguridad y personal sanitario, que asistieron al ciclista y dispusieron su posterior traslado.
La mecánica del siniestro continúa bajo investigación, mientras el hombre permanece internado en Bahía Blanca debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Trasladan a Bahía a un ciclista gravemente herido en un choque en Tres Arroyos
Cinco días con bancos cerrados: cómo van a impactar los feriados por la visita del Papa
ABSA informó los avances de la obra y ratificó que los trabajos terminarían mañana al mediodía
Viaje complicado: Burkina Faso llega sobre la hora para enfrentar a Argentina
Mejoran las condiciones este sábado: ya sin lluvias y con ascenso de temperatura
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Corte de agua por 36 horas: "Sabemos que es complicado, pero hay que pensar en las mejoras"
-
Noticias B13 horas ago
Detuvieron a un joven acusado de disparar contra un auto
-
Uncategorized3 horas ago
Sin agua: cómo transcurren las primeras horas de los trabajos en la Planta Patagonia
-
Uncategorized15 horas ago
Alerta por tormentas: cuándo mejora y cómo estará el fin de semana
-
Noticias A3 horas ago
Dos mujeres sufren heridas al chocar contra una camioneta estacionada
-
Noticias B14 horas ago
Corte de agua por 36 horas: cuándo empieza, qué zonas afecta y dónde habrá cisternas
-
Noticias B24 horas ago
Villa Bordeu abre sus puertas para una nueva edición de la tradicional Exposición Rural
-
Noticias A3 horas ago
El Gobierno prepara un plan de retiros voluntarios para empleados públicos