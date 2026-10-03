Trasladan a Bahía a un ciclista gravemente herido en un choque en Tres Arroyos

Un ciclista que sufrió un grave accidente de tránsito en Tres Arroyos fue derivado a Bahía Blanca para continuar con su atención médica, luego de resultar con lesiones de extrema gravedad.

Según publica el portal LU24.com.ar, se trata de Rodrigo Romero, quien había protagonizado el viernes una colisión con un camión en el cruce de la Ruta Nacional 228 y Monteagudo.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el hombre sufrió una hemorragia cerebral como consecuencia del fuerte impacto y debió ser trasladado a un centro asistencial bahiense.

Su cuadro, hasta el momento, se mantiene en las mismas condiciones informadas durante la jornada del viernes. El accidente ocurrió durante las primeras horas de la tarde en un sector de importante circulación vehicular de la periferia de Tres Arroyos.

Por causas que todavía son materia de investigación, Romero intentaba cruzar la calzada por Monteagudo cuando terminó colisionando con un camión que transitaba por la Ruta 228. Tras el impacto, intervinieron efectivos de seguridad y personal sanitario, que asistieron al ciclista y dispusieron su posterior traslado.

La mecánica del siniestro continúa bajo investigación, mientras el hombre permanece internado en Bahía Blanca debido a la gravedad de las lesiones sufridas.