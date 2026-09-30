Una mujer denunció que su hija fue abusada por un vendedor de ropa

Una mujer denunció que su hija de 13 años fue víctima de abuso sexual durante la madrugada del pasado domingo. La presentación fue realizada ante la Comisaría de la Mujer y la Familia y la causa quedó en manos de la UFIJ Nº4.

La madre de la adolescente contó a La Brújula 24 que su hija conocía al joven denunciado porque tenía una tienda de ropa a la que la familia concurría habitualmente. A partir de ese vínculo, comenzaron a hablar por Instagram.

Según relató, el joven invitó a la menor a tomar mates y le dijo que estaba acompañado por una amiga. Sin embargo, cuando la adolescente llegó al lugar, estaba solo. “Ella me cuenta que la empuja para la pieza, la agarra de los brazos, la tira a la cama y le empieza a sacar la ropa”, sostuvo la mujer. Y agregó: “Él la obligó. Ella le decía que no y que tenía miedo”.

Tras el episodio, la adolescente volvió a comunicarse con el acusado por Instagram y le manifestó temor por lo ocurrido. Esos mensajes fueron mencionados en la denuncia policial y forman parte de los elementos aportados a la investigación.

La madre indicó además que su hija inicialmente tuvo dificultades para contarle lo sucedido. “Ella siente culpa de que todo lo que le pasó fue porque fue ahí. Pero ella fue sin saber que él estaba solo”, afirmó.

Una vez que la familia identificó al sospechoso, la mujer aseguró que sus allegados “se lo entregaron a la Policía”. Según indicó, el joven permaneció privado de su libertad durante unas 72 horas y luego fue liberado.

La denunciante también sostuvo que declaró este miércoles en Fiscalía y confirmó que la adolescente deberá prestar testimonio mediante Cámara Gesell el próximo 7 de octubre.

La Brújula 24 preserva la identidad de la menor y omite cualquier dato que pueda permitir su identificación.