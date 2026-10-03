El Gobierno prepara un plan de retiros voluntarios para empleados públicos

El Gobierno nacional prepara un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados públicos, que será oficializado mediante un decreto en los próximos días y tendrá como objetivo continuar con la reducción de la planta estatal.

La medida alcanzará al personal civil de planta permanente de la administración pública nacional centralizada y de organismos desconcentrados. Según anticiparon fuentes oficiales, la inscripción comenzará en noviembre.

El programa fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, y apunta a distintos perfiles de trabajadores.

Javier Milei y Federico Sturzenegger, juntos mirando el organigrama estatal.

Entre ellos aparecen empleados que ya están en edad de jubilarse y cuentan con los años de aportes necesarios; aquellos que también alcanzaron la edad pero todavía deben completar aportes; y trabajadores más jóvenes interesados en abandonar la función pública.

Las condiciones económicas del retiro serán diferentes para cada grupo y todavía no fueron difundidas oficialmente. En el Gobierno esperan que el esquema tenga una adhesión de, al menos, más de 1.000 agentes.

La iniciativa se inscribe dentro del proceso de reducción de personal estatal que lleva adelante la administración de Javier Milei.

Según números difundidos por el propio Gobierno, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la dotación del sector público nacional se redujo en 74.332 trabajadores, lo que representa una caída de 21,6%. En ese período pasó de 343.357 a 269.025 agentes, incluyendo administración pública y empresas estatales.

Dentro de la administración pública nacional, las desvinculaciones alcanzaron a 51.218 personas, mientras que las empresas y sociedades del Estado redujeron sus planteles en otros 23.114 trabajadores.

Una estimación realizada por el propio gobierno arrojó que la actual gestión libertaria redujo en 74.332 personas la dotación entre noviembre de 2023 y agosto de 2026

La administración centralizada —ministerios, Presidencia y Jefatura de Gabinete— fue la que registró la mayor caída proporcional: pasó de 55.858 empleados en noviembre de 2023 a 37.543 en agosto de este año, una reducción de 32,8%.

El rechazo de ATE

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la iniciativa y anticiparon que recomendarán a los empleados no adherir al régimen.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que para la organización sindical los retiros voluntarios constituyen “despidos encubiertos” y advirtió que podrían analizar medidas de fuerza si el programa se aplica de manera generalizada.

Además, planteó que la instrumentación del esquema deberá contemplar las particularidades de los convenios colectivos y las normas laborales que rigen en cada organismo.

Experiencias similares ya fueron implementadas en dependencias como el INTA y la ANSES. En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el régimen ofreció una compensación equivalente a 1,5 salarios por cada año trabajado, con límites según la edad.

El logo del INTA, uno de los organismos que ya tuvo un régimen de retiros voluntarios

Allí se habían proyectado alrededor de 1.200 desvinculaciones, pero finalmente se anotaron 905 empleados, equivalentes al 15,7% de la planta total.

La letra definitiva del nuevo programa, incluyendo los montos de las compensaciones y las condiciones de adhesión, se conocerá cuando el decreto sea publicado oficialmente.