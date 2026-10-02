Alerta por tormentas: cuándo mejora y cómo estará el fin de semana

Bahía Blanca transita un viernes marcado por la inestabilidad y la posibilidad de lluvias y tormentas, con especial atención puesta en las últimas horas de la jornada y la madrugada del sábado, cuando podrían registrarse los fenómenos de mayor intensidad, indicó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

“Tenemos estas condiciones de tiempo inestable, esta situación de chances de lluvias y chaparrones. Ya hemos tenido algunos eventos que se han dado de manera aislada, pero atentos porque a partir de ahora se espera que se empiecen a potenciar”, explicó.

En ese sentido, señaló que permanece vigente un alerta meteorológico por las tormentas que pueden desarrollarse entre la tarde y la noche de este viernes.

“La atención está puesta fundamentalmente en el final de hoy y también en la madrugada de mañana, con la chance de estas tormentas de moderada a fuerte intensidad”.

El panorama comenzará a cambiar durante el sábado. De acuerdo con De Benedictis, las condiciones mejorarán con rapidez y disminuirá la cobertura nubosa, una tendencia que se mantendrá también durante el domingo.

Para ambas jornadas se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas sin grandes variaciones. Las mínimas se ubicarán entre los 8 y 9 grados, mientras que las máximas rondarán los 16 a 17 grados.

De esta manera, después de un comienzo de fin de semana todavía condicionado por la inestabilidad, Bahía Blanca tendrá sábado y domingo con mayor presencia del sol y temperaturas templadas.

“Todavía no muestran una gran primavera, pero por lo menos tendremos un fin de semana un poquito más soleado”, resumió el especialista.