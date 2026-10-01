Liniers lanzó una campaña para reconstruir el complejo Zibecchi: "Queremos volver a lo que fue"

Liniers puso en marcha una campaña para avanzar con la reconstrucción del complejo “Oscar Zibecchi”, uno de los sectores de la institución más castigados por los eventos climáticos que afectaron a Bahía Blanca.

El protesorero del club, Miguel Buffo, explicó en diálogo con “Hora Pico”, por La Brújula 24, que el objetivo es recuperar progresivamente un predio por el que diariamente pasan cientos de chicos y deportistas.

“El Zibecchi, que es un lugar donde concurren tantos chicos, merece volver a lo que fue. Hace dos o tres años era un lugar donde realmente las condiciones eran muy buenas, de canchas, sintético y demás, y queremos rearmarnos”, sostuvo.

La campaña se realiza en conjunto con la plataforma Help Win y tendrá una duración de 12 meses. La iniciativa apunta a que las colaboraciones no queden limitadas a los socios de Liniers, sino que cualquier persona pueda realizar un aporte.

La plataforma permite, además, observar en tiempo real el ingreso y el destino de los fondos. Según se informó en la presentación, los aportes serán utilizados para distintas necesidades del complejo, entre ellas maquinaria, alambrados, vestuarios, resembrado de canchas y obras destinadas a mejorar el escurrimiento del agua.

“Queremos ir juntando, no a partir de pedirle a socios, sino que los socios usen herramientas para colaborar con terceros o conocidos, para ir rearmándonos en lo que es maquinaria, alambrados, vestuarios; todo lo que es volver a embellecer el predio y a servicios, porque sin servicios hoy los clubes no podemos competir”, explicó Buffo.

El dirigente aclaró que la reconstrucción del césped sintético se encuentra encaminada mediante otra modalidad de colaboración privada. “Esa parte de la reconstrucción del sintético ya está en marcha por otro lado. Tenemos gente que va a colaborar y se va a enfocar en ese tema”, detalló.

El método de trabajo, aseguró, será avanzar por etapas y atender las necesidades de todas las disciplinas de la institución. “Acá el trabajo es etapa por etapa y paso a paso. Cada peso que entra se destina a un objetivo”, sostuvo.

Como ejemplo mencionó la adquisición de un tractor que ya se encuentra funcionando en el complejo y que comenzó a ser pagado mediante los fondos obtenidos con la campaña. “Ya tenemos un tractor que está comprado y la campaña lo empezó a pagar. Ya está funcionando. El básquet va a venir con una necesidad y se la va a cubrir, el vóley, el softball, el fútbol. Como dirigentes tenemos que atender a todos los deportes”, señaló.

Actualmente el Zibecchi se encuentra operativo gracias al trabajo realizado por familias, deportistas y allegados al club, aunque la intención es recuperar las condiciones que tenía el predio antes de los daños sufridos.

Cómo colaborar

Buffo destacó que cualquier persona puede participar de la campaña, sea o no socia de Liniers. Los interesados deben ingresar a la plataforma Help Win, buscar la campaña del club y seleccionar uno de los bonos disponibles.

“No tenés límite, no tenés techo. Entrás, elegís el bono con el que querés colaborar y puede hacerlo cualquiera, no tiene que ser de la institución ni mucho menos”, explicó.

La posibilidad de recibir aportes a través de internet ya permitió incluso sumar colaboraciones desde fuera del país. “Somos una red de contención muy grande y necesitamos de la misma sociedad para nutrirnos. La plataforma nos abre muchas fronteras; ya tenemos gente que ha colaborado desde el exterior”, señaló.

El objetivo de volver a iluminar el Alejandro Pérez

Buffo también se refirió a otro de los grandes daños que sufrió Liniers: la pérdida de las torres de iluminación del estadio Alejandro Pérez. Por el momento no aparecen entre las prioridades inmediatas debido a que el equipo disputa competencias locales, pero desde la dirigencia dejaron en claro que existe la intención de recuperarlas.

“Es un anhelo y es algo que no nos va a escapar seguramente. Probablemente ocurra que nos juntemos con gente privada que nos ayude a financiarlo”, manifestó. Y fue categórico sobre el objetivo final: “Vamos a volver a tener luz en el Alejandro Pérez, sin lugar a dudas”.

El golpe fue especialmente duro para la institución porque el estadio había alcanzado un nivel de iluminación que incluso permitió que otros clubes y la propia Liga del Sur utilizaran sus instalaciones. “Habíamos conseguido un nivel de iluminación de excelencia. Fue de lo más doloroso porque nos impactó en algo en lo que realmente se había invertido mucho. Era un salto de calidad enorme”, recordó Buffo.

Ahora, con el predio nuevamente en funcionamiento y la campaña ya activa, Liniers busca avanzar por etapas para reconstruir una de las instalaciones deportivas con mayor movimiento cotidiano de la ciudad.