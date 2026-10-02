Corte de agua por 36 horas: "Sabemos que es complicado, pero hay que pensar en las mejoras"

Bahía Blanca, General Cerri e Ingeniero White afrontarán este fin de semana un corte de agua de unas 36 horas por una intervención considerada clave dentro de las obras que se ejecutan para mejorar el sistema de distribución. El trabajo comenzará este sábado a las 0 y, si no aparecen inconvenientes, hacia el mediodía del domingo se iniciará la recuperación progresiva del servicio.

Así lo explicó Carlos Bouissou, director ejecutivo de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), quien remarcó que se eligió esta época del año para realizar la intervención antes de que suban las temperaturas y aumente la demanda.

“Es un momento oportuno para hacerlo antes de que en octubre o noviembre empiecen a elevarse las temperaturas, porque un corte de esta magnitud sería más perjudicial para la población ante una mayor necesidad de agua”, señaló.

La tarea principal se concentrará en Planta Patagonia, donde se reemplazará una pieza perteneciente a la configuración original del complejo. Actualmente, la planta cuenta con dos módulos históricos de potabilización y un tercero incorporado el año pasado, que sumó capacidad al sistema.

“Hay una pieza que está colocada desde la configuración original de Planta Patagonia. Los tres módulos se unen y, a partir de una cámara de carga, el agua se inyecta a los distintos acueductos y ramales que distribuyen en Bahía Blanca”, explicó Bouissou.

Precisamente en ese sector, antes de la estación de bombeo, será reemplazada una antigua pieza de hierro vinculada con la cañería original de hormigón. La intervención está relacionada con una obra de mayor escala que contempla la construcción de una cisterna con capacidad para almacenar 30.000 metros cúbicos de agua, equivalentes a 30 millones de litros.

Según explicó el funcionario, la reserva permitirá en el futuro realizar tareas de mantenimiento en Planta Patagonia sin necesidad de interrumpir completamente el suministro. “Va a dar una holgura para cualquier tarea de mantenimiento. Va a permitir que no se corte el agua, sino utilizar precisamente el agua de esta cisterna”, destacó.

El proyecto, cuya finalización está prevista para el segundo semestre del próximo año, también incluye una conducción hacia otra cisterna que se construye en Bosque Alto y un nuevo acueducto destinado a reforzar el abastecimiento hacia General Cerri y sectores altos de Bahía Blanca.

“Es una obra necesaria para la mejora, pero para poder hacerla hay que cortar el agua durante todo el fin de semana”, reconoció Bouissou. Respecto de los tiempos, indicó que el domingo al mediodía comenzaría el proceso para volver a llenar las cañerías y recuperar la presión.

“Si no surge ningún imprevisto, deberíamos estar empezando a recuperar y llenar la cañería nuevamente y después presurizar”, explicó. De todos modos, el restablecimiento no será inmediato ni uniforme en toda la ciudad, ya que primero deberá completarse el llenado de la red y luego recuperar progresivamente los niveles de presión.

Para atenuar las consecuencias del corte, se realizaron además obras provisorias que permitirán mantener cierto nivel de abastecimiento en algunos sectores. Una de ellas consiste en una cañería de 600 milímetros de diámetro conectada al nuevo módulo potabilizador de Planta Patagonia, con la que se prevé abastecer a barrios cercanos.

Planta Grünbein también continuará entregando agua a sectores próximos al establecimiento. A su vez, ABSA dispuso camiones cisterna para asistir a hospitales, geriátricos, salas médicas y otros puntos considerados sensibles.

“Todo lo que se ha podido planificar y programar se ha tenido en cuenta”, aseguró Bouissou. El operativo originalmente estaba previsto para el 25 de septiembre, pero finalmente se decidió postergarlo una semana para evitar riesgos y completar los preparativos.

El funcionario también señaló que los trabajos de recambio de cañerías que se desarrollan en Bahía Blanca están próximos a finalizar. “Calculo que a fin de octubre ya no debería haber trabajos de recambio de cañería de agua. Seguimos avanzando con calle Brandsen”, indicó.

Bouissou destacó además la inversión realizada en la ciudad durante los últimos meses y recordó que el verano pasado no se registraron cortes generalizados como en temporadas anteriores. “Un corte de agua de 36 horas es complicado, pero siempre hay que pensar en las mejoras puntuales”, concluyó.

Plan de contingencia

Aguas Bonaerenses pondrá a disposición 11 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno, y un camión cisterna de 32.000 litros para asistir a establecimientos de salud e instituciones sensibles (Hospitales, Centros de Salud, Geriátricos y Salas Médicas).

Además, se dispondrán “cisternas fijas” para el abastecimiento de agua a granel, ubicadas en:

General Cerri:

Centro de Salud de Cerri, en Avenida 25 de Mayo 395

Club Cerri, en Gurruchaga y 12 de Octubre

Barrio Maldonado:

Sociedad de Fomento de Barrio Maldonado, en Ricchieri 2523

Barrio San Agustín:

Cortalezzi y Bermúdez

Barrio Portal del Este:

Indio Aucas y Rafael Obligado

Fragata Sarmiento y El Faro

Fragata Sarmiento y Las Tuyas

Los Chajaes y El Caldén

Barrio Tierras Argentinas:

Comedor Génesis Pampa Central 3300

Comedor La Ilusión Interna 2 al 3600

Calle Eva Perón al 3100

Interna 2 3900

Barrio Costa Blanca:

Guiraldes 2700

Barrio Paihuén:

Estanislao López y Karacachoff

Barrio Parque Norte:

Calle Derqui en la plaza

Aldea Romana:

El Boyero 2000

Villa Harding Green:

Corina Parral 3600

Club Harding Green, en Borghino 3908

Los Chañares:

Vieytes y Los Picaflores

Barrio El Nacional:

Pilmaiquén y Remedios de Escalada

Para garantizar la efectividad del Operativo de Contingencia, se construyó una cañería de 500 milímetros de diámetro que conecta provisoriamente la Planta Potabilizadora Modular y la Estación de Bombeo a Zona Alta, con el objetivo de garantizar el servicio de parte del sistema de distribución y alimentar la carga de agua de los camiones cisterna.